珠海車撞人1個月　黃志豪市長辭職　市人大任命吳澤桐為代理市長

據珠海人大官方宣布，12月8日下午，珠海市十屆人大常委會舉行第三十一次會議，決定接受黃志豪辭去珠海市人民政府市長職務的請求，決定任命吳澤桐為珠海市人民政府副市長，決定吳澤桐為珠海市人民政府代理市長。



會議決定，接受黃志豪因工作需要辭去珠海市人民政府市長職務的請求。並經表決，決定任命吳澤桐為珠海市人民政府副市長，決定吳澤桐為珠海市人民政府代理市長。

黃志豪辭去珠海市長之職

同時決定任命喬雷為珠海市人民政府副市長、珠海市公安局局長；接受謝仁思辭去珠海市人民政府副市長職務；決定免去謝仁思的珠海市公安局局長職務。

在完成會議議程後，市人大常委會主任會議組織新任命的國家機關工作人員向憲法宣誓，並頒發任命書。

珠海撞人事件時隔1個月

值得注意的是，本次珠海市長、公安局局長的人事變動，與11月11日珠海體育中心撞人事件相隔1個月。

11月11日，珠海航展前一晚，一名62歲的樊姓男子駕車衝入珠海體育中心全民健身廣場健走步道無差別繞場撞擊人群。事件造成35人死亡、43人受傷，未包含自殺未遂的肇事男子。

肇事車輛為黑色越野車。

「80後」吳澤桐曾任雲浮市副市長

「80後」吳澤桐曾任雲浮市副市長

官方履歷顯示，吳澤桐，男，漢族，1980年1月生，廣東省汕頭市人，研究生、管理學碩士、工商管理碩士，中共黨員。

他曾任廣東省發改委經濟貿易處處長，綜合處處長，掛職任肇慶市發展改革局副局長、市政府副秘書長，梅州市五華縣副縣長等職。2016年，吳澤桐任梅州市副市長，兼任梅縣區委書記。2021年5月任雲浮市委常委，市政府黨組副書記、副市長。