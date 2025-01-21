大學生流行花百元去飯店開鐘點房洗衣服慳錢　網民反應兩極

近日，來自武漢的研究生小魚（化名）花100元開鐘點房洗十幾件衣物，並詳細記錄全程的洗衣體驗，發文後瀏覽量達29萬。不過卻引發網民質疑影響飯店運作和飯店住客的權益。



內媒報道指，這段時間，「飯店洗衣攻略」在網路上大火。住宿舍的大學生、租屋的打工人，流行把飯店的鐘點房「薅」（薅羊毛，意思是佔便宜）成了洗衣房。



近日，來自武漢的研究生小魚（化名）花100元開鐘點房洗十幾件衣物，並詳細記錄全程的洗衣體驗。（小紅書）

社群平台上，有許多飯店洗衣的詳細攻略，

社群平台上，不僅有飯店洗衣的詳細攻略，留言區還有成百上千的追問或洗衣注意提示，甚至還有飯店洗衣機的「好用」對比。

有網民算了一筆賬，在洗衣店洗羽絨衣、大衣、毛毯、被套等大件，少則幾十，多則上百，相較之下，在飯店花一兩百元開一間鐘點房，可用上數萬塊的商用洗烘設備，烘出來的衣服蓬鬆柔軟，實在是「性價比之選」。

小魚也提到，自己所住的學生公寓雖然也有提供自助洗衣房，但是不方便洗羽絨服，也沒有消毒的功能，費用多為幾十塊不等。

為了「花最少的錢，洗最多的衣」，有大學生還與同學、朋友一起拼單支付酒店房費。對此，有網友提醒，出於衛生安全考慮，不要清洗貼身內衣物。多家飯店也提示，不建議陌生人共同拼單洗衣，有安全和衛生隱患。

小魚表示，自己的觀察是飯店非常歡迎住客預約鐘點房來洗衣服。 「這對飯店來說是閒時再利用，一天內入住的時段越滿越好。」她說。

有飯店從業人員樂觀看待

多家飯店從業人員認為，隨著消費需求越來越多元化。 「鐘點房洗衣」為飯店業乃至整個服務業提供了新的思維——可以繼續深挖共享空間的潛力，例如，自習室、面試區、社交場等。

有專家提到，飯店業進入低谷時段，在入住率較低的情況下，透過鐘點房等形式，將資源利用最大化，透過吸引消費者來洗衣，不僅盤活了閒置資源，還能提升飯店的服務頻次。

北京第二外國語學院旅遊科學學院教授李彬表示，「飯店業也一直在探索如何盤活現有資源。洗衣所產生的水電費、洗滌費用以及機器損耗等成本並不高昂，但把客房轉變為鐘點房實現了分時段收費，有效提高了入住率，增加了酒店收益。

亦有媒體評論稱，既然飯店打出了「免費洗衣」的噱頭，就要努力讓服務供給匹配需求。「薅羊毛」是否體面與正當，在於對規則的準確理解、適用，也在於人心的善意與克制。

網民點睇：

開鐘點房清洗一大堆衣服，這生意應該算雙贏。

不管是不是鐘點房是不是大學生，花錢入住就有洗衣房的使用權吧。有些人管的太寬啦。

飯店:喜歡您來多來！ 大學生:喜歡去愛去！網友:我不同意！ ！ ！

開鐘點房清洗一大堆衣服，這生意應該算雙贏。

