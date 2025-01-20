美國男小紅書尋親關鍵內容惹關注　網民懷疑為「邵氏孤兒」之一

受TikTok禁令影響，大量自稱「TikTok難民」（TikTok Refugee）的美國用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」，不少幼年被收養到國外的華人亦發文尋親，其中一名美國男子的尋親帖文卻因為提到「被湖南邵陽市社會福利院收養」引起網民關注，懷疑他正是「邵氏孤兒」之一。



有小紅書用戶發文稱，男朋友目前在美國生活，想找到親生父母，但並不知道自己的真實生日，只知道自己年約25歲，當年被湖南邵陽市社會福利院收養，並提到「但他想知道是否有可能找到他的母親。他懷疑自己找不到母親，但又很好奇。當時正值獨生子女政策時期」。

有小紅書用戶的尋親帖文提到「被湖南邵陽市社會福利院收養」引起網民關注，懷疑他正是邵氏孤兒之一。（小紅書）

《中國新聞周刊》報道，1月20日，邵陽市社會福利院兒童科工作人員表示，尋親男子可以先到公安系統採集血液樣本，做DNA檢測。

工作人員介紹，收養資料是保密，不能隨意透露，建議當事人向湖南省兒童福利和收養中心提供身份證號等收養資料，福利院將配合查詢，「當事人的身份證號碼不會變，被領養者肯定有身份證號碼，沒有身份證號碼沒法在福利院落戶的」。

網民根據帖文內容，推測尋親男子是「邵氏孤兒」之一。（小紅書）

尋親男子提供的紙質資料顯示，其出生地為中國。（小紅書）

帖文引起大批網民關注，有人表示中國有尋親血液樣查庫，建議尋親男子先採集血液樣本作比對，也可以在「寶貝回家」等尋親網站上登記資料。

不過，有網民按照帖文提到的「年約25歲」、「邵陽市社會福利院」等內容，推測尋親男子可能是「邵氏孤兒」之一。

從2000年至2005年間，湖南邵陽市隆回縣、洞口縣計生辦為收取社會撫養費，將疑似未婚先育、超生、抱養、不符合收養規定的孩子強行沒收，向其家人索要幾千甚至過萬元的社會撫養費。若未能及時贖回，計生辦便偽造文書使嬰兒身份變成「棄兒」，並送到社會福利院統一改姓「邵」。

「棄嬰」會由外籍人士收養，福利院會獲得3000美元的「贊助費」，計生辦工作人員也會從中得到1000元人民幣或更多提成。這些被人強行搶走的「棄嬰」，後來被媒體和民間稱為「邵氏孤兒」或「邵氏棄兒」。