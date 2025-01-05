內蒙古女司機載客遭殺害懸案21年終破解　疑犯：沒想到還是被找到

據內蒙古公安消息，21年前的女司機載客遇害案終於破解。當地警方於2024年11月14日，發現關鍵物證。此後，成功拘捕5名疑犯，其中兩名疑犯承認搶劫殺害出租車司機金女士。



內蒙古女司機載客遭殺害懸案21年終破解。（內蒙古赤峰市公安局元寶山區分局）

內蒙古赤峰市公安局元寶山區分局官方微信公眾號1月3號發文介紹，21年前，內蒙古女司機載客遭殺害的懸案終破解。

2003年9月22日下午，赤峰市的士司機金女士在松山區某地質隊門口載客前往安慶溝後始終未歸，23日上午8時許，金女士的屍體被人發現在元寶山區風水溝鎮東山坡砂石路邊的排水溝內。

經屍檢確認，金女士遭銳器割喉、鈍器打擊顱骨後死亡。嫌疑人駕駛金女士的車輛出逃，後將其棄置在國道上，現場勘查雖提取到了相關證據材料，但囿於當時刑事科學技術水平，該案始終未能鎖定疑犯。

內蒙古女司機載客遭殺害懸案21年終破解。（內蒙古赤峰市公安局元寶山區分局）

2024年11月14日，警方在現場勘察的關鍵物證上，成功提取到1名可疑男性的信息，成功鎖定可疑男性林某。調查後，警方成功拘捕5名疑犯，其中林某、王某有重大作案嫌疑。

內蒙古女司機載客遭殺害懸案21年終破解。（內蒙古赤峰市公安局元寶山區分局）

據介紹，頭目林某遭拘捕時表示：「可以給我一支煙嗎？我藏了這麼久，沒想到還是被你們找到了，我認罪！」

林某與王某承認，因經濟拮据，提前準備刀具，搶劫殺害了出租車司機金女士，二人目前已被採取刑事強制措施，許某也因涉嫌窩藏罪現已被採取刑事強制措施，另外兩人已排除犯罪嫌疑。