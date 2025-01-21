瀾湄合作打擊電詐　「海鷗」聯合行動共逮捕7萬餘名疑犯

瀾湄執法合作中心周二（21日）在雲南昆明市召開「海鷗」聯合行動總結會，柬埔寨內政部、中國公安部、老撾公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部派出代表團參會，聯合國毒品與犯罪問題辦公室、東盟警察組織等國際組織亦應邀參會。中心通報，行動期間，各方總共逮捕犯罪嫌疑人7萬餘名。



中心通報「海鷗」行動的開展情況及取得的主要工作成果，表彰了工作突出的相關行動參與方，介紹了中心擬於2025年度啟動實施的「海鷗」行動第二期工作方案。各行動參與方梳理與總結了自身工作，分享了各自成功的執法實踐與經驗體會。各方一致認為，中心科學謀劃、周密組織了此次行動，凝聚各國執法資源，形成了域內打擊治理電信網絡詐騙犯罪與槍支彈藥走私犯罪的有效合力，發揮了不可替代的區域執法合作平台作用，取得了預期實效，有力維護了區域安全與穩定。

2024年8月至12月，為落實瀾湄合作第四次領導人會議精神及《瀾湄合作五年行動計劃（2023-2027）》，中心組織實施了「海鷗」聯合執法行動，協調柬、中、老、緬、泰、越六國執法部門共同打擊區域電信網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪與槍支彈藥走私犯罪，取得了務實工作成果。經初步統計，行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕犯罪嫌疑人7萬餘名，解救受害人160餘名。

今年，中心將適時啟動「海鷗」聯合行動第二期，繼續聚焦打擊電信網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪，特別是全力解救各國失聯、被困人員，切實維護區域各國人民生命財產安全與區域安全穩定。