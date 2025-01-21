劍指妙瓦底！中緬泰六國會議：緝捕頭目，合作剷除電詐窩點

周二（1月21日），瀾滄江-湄公河綜合執法安全合作中心（以下簡稱「瀾湄執法合作中心」）在雲南昆明召開瀾湄執法安全合作高官會，來自柬埔寨內政部國家警察總署、中國公安部、老撾公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部的高級別官員出席會議，就區域安全治理的重要議題展開深入探討。



會議期間，與會代表們分享了各自國家在執法領域面臨的挑戰，以及開展區域國際執法合作的經驗，高度評價瀾湄執法合作中心在區域安全治理中起到的重要作用，一致同意在瀾湄執法安全合作機制框架下，深化情報共享、聯合行動、能力建設、突發公共安全事件緊急協調聯絡等領域務實合作，合力打擊突出跨境犯罪。

中國去年打擊緬甸北部電詐園，但KK園區所在的妙瓦底位於緬甸東南部、近貼泰國邊境，距離緬北地區相當遙遠。

2023年9月拍攝的衛星地圖，位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 （資料圖片）

會議指出，泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害各國公民切身利益，各方高度重視。六國代表一致表示將加強全方位合作，開展專項行動，採取強有力措施，堅決打擊電信網絡詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐窩點，為瀾湄人民安心往來提供安全環境，維護瀾湄國家交往合作的良好秩序。

會議期間，瀾湄執法合作中心秘書處還組織中、緬、泰三國與會高官召開專門會議，就合作鏟除緬甸妙瓦底電詐窩點交換意見，研商對策，達成積極共識。