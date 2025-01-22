丁薛祥達沃斯示警：經濟全球化無法靠貿易戰解決分歧

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥1月21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會並發表致辭，強調「經濟全球化的矛盾分歧只能在全球化中解決，搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家」。



丁薛祥的致辭以「堅守多邊主義正道 促進開放包容發展」為主題。他指出，當前世界正處於百年未有之大變局，關稅戰、貿易戰陰雲密布，多邊主義和單邊主義激烈博弈，全球治理體系也正經歷深刻調整。他形容，人類社會站在「關鍵十字路口」，需要尋找「陽光穿雲破霧」的方向。

1月21日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會，發表題為「堅守多邊主義正道 促進開放包容發展」的致辭。（新華社）

根據《新華社》報道，丁薛祥強調，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，是「浩浩蕩蕩的歷史潮流」。他進一步指出，發達國家並沒有因此吃虧受損，經濟增速和人民福祉也得到有效提升；經濟全球化並非零和博弈，而是「互利共贏的普惠進程」。

然而，丁薛祥也承認，經濟全球化的進程中不可避免地會出現利益分配上的矛盾與分歧，但強調「這些問題只能在推進經濟全球化的進程中解決，搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家」。

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丁薛祥在致辭中呼籲，應充分利用一切機遇，推動經濟全球化邁向更有活力、更加包容、更可持續的新階段。「相信我們有足夠的智慧和能力，通過溝通和協商，找到互利合作的雙贏多贏之道，把經濟全球化的蛋糕不僅做得更大，而且分得更好。」

同日，美國新任總統特朗普宣布，計劃自2月1日起對中國進口商品加徵10%關稅，並對歐盟商品徵收新關稅。據《路透社》與《彭博社》報道，特朗普已下令相關部門調查中國是否遵守其首任期內簽署的經貿協議。