8歲女童雲南騰衝高山走失3天　搜尋人士：山上有積雪及未開發區域

內地一名8歲女童近日在雲南騰衝瑯琊山青草嶺附近走失，至今已3天，仍杳無音信。周三（22日）上午，孩子父親表示，當地多方力量正在全力尋找，並澄清網上稱「孩子已經找到」的謠言。參與搜尋的人士則透露，山上有積雪，且有屬於未開發區域。



尋人啟事顯示，事主名叫尹瀟楠，周日（19日）下午2時45分左右在騰衝瑯琊山青草嶺附近走失。配圖顯示，孩子走失前身穿黑色短袖、藍色長褲。尹父稱，孩子今年就讀二年級，是雲南德宏梁河人。事發當日，親戚一行十多人相約到山上玩，期間尹瀟楠離開家長視線10多分鐘，之後就走失了，家人十分著急。

孩子走失前身穿黑色短袖、藍色長褲。（澎湃新聞）

一名參與搜尋的人士則透露，山上環境複雜，海拔約在2900米至3400米，且有積雪。他又指，孩子走失的位置不算原始森林，「但再往裏面屬於未開發區域」。他們已連續搜尋了幾天，前一晚12時才從山上回到城裏，現時孩子的情況仍不明朗，接下來將繼續搜尋。

現時孩子的情況仍不明朗，接下來將繼續搜尋。（澎湃新聞）

據了解，當地公安、應急救援、聯防隊員、護林員、撲火隊、鎮村組幹部、藍天救援隊及周邊群眾共400餘人參與搜尋，並使用熱成像無人機、搜救犬等技術，但尚未發現有效線索。到了周二（21日），搜尋範圍進一步擴大。

當地公安、應急救援、聯防隊員、護林員、撲火隊、鎮村組幹部、藍天救援隊及周邊群眾共400餘人參與搜尋。（澎湃新聞）

據「騰衝文旅」介紹，瑯琊山為騰衝境內第二高峰，山頂忽晴忽雨，變幻莫測。另有當地人介紹，青草嶺位於瑯琊山的背面，經常有人上去探險。