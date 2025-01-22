全球出行僅需3小時　國產超音速飛機驗證機｢竄天石猴｣擬明年首飛

四川凌空天行科技有限公司（簡稱「四川凌空天行」）周一（1月20日）發布下一代超音速飛機驗證機——「竄天石猴」。根據規劃，「竄天石猴」將於2026年完成首飛，全球出行有望實現僅需3小時。而到2030年，高速客機「齊天大聖」將實現客機原型機首飛。屆時，將有望為全球航空運輸市場帶來新的變革。



「竄天石猴」首次對外展示。（紅星新聞）

「竄天石猴」首次對外展示。（紅星新聞）

「竄天石猴」驗證機模型。（上游新聞）

綜合內媒報道，新亮相的「竄天石猴」超音速飛機機型長度為7米，重量1.5噸，配備雙引擎，整體設計修長，採用黑色塗裝配以橙色點綴。其巡航速度可達馬赫4（四倍音速，約4900公里/小時），飛行高度達20公里，全球出行僅需3小時。

「竄天石猴」還集合了多項創新技術。四川凌空天行飛機總工程師鄧帆介紹，先進的氣動佈局設計，機身線條流暢，具備卓越的空氣動力學性能，能夠有效降低飛行阻力，提高飛行效率。同時通過優化結構設計和選材，實現了良好的重量控制，為飛機的高速飛行提供了有力保障。發動機則採用了旋轉爆震燃燒技術，這種燃燒方式產生的強大能量推動發動機工作，火焰傳播速度高達每小時7000公里。

四川凌空天行相關負責人進一步解釋， 2026年「竄天石猴」的首飛將是全系統的綜合考核，包括起降方式、氣動佈局、材料性能、熱管理能力以及發動機表現等多個關鍵技術指標，將是從技術驗證進入工程化落地的關鍵環節，標誌着「雲行」系列超音速飛機邁入密集研發與試飛的新階段。

「筋斗雲」高速衝壓引擎。（上游新聞）

「雲行」超音速飛機產品發布會。（上游新聞）

據了解，臨近空間這片距離地球表面20至100公里的區域一直是人類探索的前沿陣地。臨近空間高速飛行技術也被視為全球具有巨大商業價值的領域之一，它能夠實現至少四倍於現有運輸速度的快速運輸，預計在未來十年內可能發展成為一個萬億級別的市場。

公開資料顯示，2017年6月成立的四川凌空天行，是北京凌空天行科技有限責任公司全資獨立子公司，目前已建立起一支約200人、具有實戰經驗的航空航天類人才隊伍。作為商業航天領域「鏈主」企業，四川凌空天行的幾十間供應商大部分來自四川本地，並從方案設計、加工設備等方面深入參與其中。

目前，位於成都科技城的凌空天行全國總部及高超音速飛行器研發生產基地正在加緊施工，預計5月主體封頂，今年內建設完畢，屆時將在成都形成完整的產業鏈。