大學生為慳2千不搭飛機花101小時搭火車？網民質疑造假　結局係……

新疆喀什一男大學生「尋光」在社交平台上發影片稱，今年寒假放假母親給他轉了3000塊錢(人民幣，下同)，讓他訂機票回家。但他為了省錢自己悄悄到火車站，選擇坐黑龍江佳木斯到新疆喀什，一共101小時的硬座火車票回家，只需700元，該大學生笑稱自己淨賺2,300元。



據悉，佳木斯到喀什經四川廣元中轉，兩個城市之間相據5,494.1 公里，開車也需要57 小時 。



據了解，該名大學生在抖音時常拍攝搞笑影片。許多網民質疑事件真假，更擔心他成為下一個因為影片造假而被封禁的網紅。作者其後在影片欄寫下「虛擬演繹，僅供娛樂」，有網民則詢問「是否真的有搭了101小時的火車？或是在情節上誇張呈現？」，亦有網民驚訝表示，「原來全都是段子啊」。

新疆喀什一男大學生「尋光」在社交平台上發影片稱，今年寒假放假母親給他轉了3000塊錢(人民幣，下同)，讓他訂機票回家。但他為了省錢自己悄悄到火車站，選擇坐黑龍江佳木斯到新疆喀什，一共101小時的硬座火車票回家，只需700元。（影片截圖）

「尋光」一開始神采奕奕。（影片截圖）

「尋光」坐火車的第四天身體出現變化。

「尋光」在抖音記錄自己第一天搭火車時仍精神奕奕，但每一天的情況越來越差，最後一天黑眼圈很深，「屁股已經沒有知覺」，最終到了車站，連「尋光」的父母都一度沒有認出他。

有網民指出，坐超過四天的火車硬坐太瘋狂，不過也有網民指出自己也嘗試過坐黑龍江佳木斯到新疆喀什，但中間其實在中轉站廣元有 5小時的休息時間，「雖然辛苦但其實沒有影片拍得這麼誇張。」