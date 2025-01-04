比亞迪高速「撞飛貨車」瞬間解體！司機慘死車內　恐怖畫面曝光

中國廣東省河源市3日發生一宗嚴重車禍，有一輛比亞迪（BYD）闖紅燈後與一輛貨櫃車相撞，車輛上半部瞬間解體成碎片。儘管警方未公布傷亡情況，但消息指出，肇事駕駛當場慘死於車內。



根據《新浪網》報導，這起事間發生在3日，當時一輛比亞迪高速闖過紅燈後與一輛貨櫃車相撞。從曝光的監視器畫面可以看到，貨車在強大的衝擊力道下，整個車身尾部都被撞飛，而肇事車輛則瞬間爆成碎片，畫面相當恐怖。

按圖看監視器畫面！

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目擊者表示，「他闖了紅燈，我當時就在他旁邊等紅燈，一個白色的影子直接從我眼前飛過去，嚇得我腿都軟了！」

還有網友留言指出：

「幾十噸的貨車撞飛那麼遠，沒有任何車子扛得住，看樣子時速超過120」、

「如果不是大貨車擋住，後果不敢想」。



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儘管警方未公布傷亡情況，但媒體消息指出，肇事駕駛當場慘死於車內，現場也有另外2人受傷。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】