被指生活奢靡家風不正　北京公交集團原董事長王春杰涉貪被判無期

北京公共交通控股（集團）有限公司原黨委書記、董事長王春杰受賄一案，周三（1月22日）在北京市第三中級人民法院宣判，王春杰以受賄罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。對王春杰受賄犯罪所得及收益予以沒收，上繳國庫。



據北京市紀委監委2024年7月10日消息，經中共北京市委批准，北京市紀委監委對王春杰嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

王春杰（左二）。（網上圖片）

經查，王春杰落實黨中央決策部署搞變通，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排；不如實報告個人去向；借用管理和服務對象房屋，利用職權為親屬經營活動提供幫助；為他人承攬業務提供幫助；生活奢靡，貪圖享樂，家風不正，失管失教；利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

王春杰嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的二十大後仍不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經北京市紀委常委會會議研究並報中共北京市委批准，決定給予王春杰開除黨籍處分；由北京市監委給予其開除公職處分；終止其北京市第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。