中國跨境電商走紅全球　阿里巴巴國際站GMV按年增30%

臨近春節，跨境電商平台更忙了。去年12月以來，阿里巴巴國際站總商品交易額(GMV)按年增長30%，其中歐洲市場增速最快，支付買家數增幅近40%，服飾、箱包、電子產品等廣受歡迎。



阿里巴巴國際數字商業集團有關負責人表示，不光是日用品，在亞太、中東、拉美等地，不少客戶還通過阿里國際站採購機械設備。在墨西哥，汽車零配件採購量也在迅速上升。

阿里巴巴國際站的火爆，是中國跨境電商蓬勃發展的一個縮影。據官方數據顯示，2024年中國跨境電商進出口2.63萬億元人民幣，按年增長10.8%，是同期中國外貿整體增速的兩倍有餘。

不少地方跨境電商業績堪稱亮眼。如廈門去年跨境電商進出口按年增長超過50%。2024年，廈門還新增了12條跨境電商包機航線。

2024年，廈門新增了12條跨境電商包機航線。（視覺中國）

如今，中國跨境電商平台正通過技術與服務創新贏得越來越多國際用戶的認可。

據韓國服務提供商「IGAWorks」發布的數據，中國電商平台拼多多旗下的跨境電商平台「特木」(Temu)成為2024年韓國成年人新增下載量最高的應用，全球速賣通的下載量也超過600萬次。2023年，韓國自中國跨境電商的進口額按年激增121.2%。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高淩雲稱，中國強大的國內供應鏈優勢、生產配套優勢，為跨境電商出口贏得了成本和價格優勢。此外，一系列支持政策也為中國跨境電商發展帶來利好。

近年來，從設立跨境電商綜合試驗區，到創新跨境電商通關監管，再到優化跨境電商進口商品退貨流程，中國在解決跨境電商發展堵點、難點上不遺餘力，這成為跨境電商迅猛發展的重要原因之一。

跨境電商在加快中國產品出海的同時，也為其他國家中小企業挖掘國際市場機遇提供了新的可能性。

阿里國際站上的人工智能生意助手已經擁有智能發品、智能接待、智能市場分析等功能，經過人工智能優化發布的商品，更容易被海外買家搜索購買。（網上圖片）

現在，阿里國際站上的人工智能生意助手已經擁有智能發品、智能接待、智能市場分析等功能，經過人工智能優化發布的商品，更容易被海外買家搜索購買。數據顯示，全球已有超過3萬間中小企業使用阿里國際站的人工智能生意助手。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院電子商務研究所所長杜國臣表示，跨境電商的整體市場還在不斷擴大，未來大有空間。隨着跨境電商在全球範圍的影響日益加深，中國電商企業要進一步提升跨境電商與產業鏈供應鏈之間的融合水平，從傳統的訂單生產模式向多品類、小批量轉型。

高淩雲表示，隨着跨境電商基礎設施、產品研發、科學備貨、倉儲配送、營銷推廣以及客服售後等全產業生態不斷完善，跨境電商的潛能還將進一步釋放。

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