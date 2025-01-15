深圳少女網購農藥服用後離世　各大電商平台在售　毋須實名即可買

深圳13歲少女小玉（化名），兩個月前服用其網購的農藥「敵草快」後中毒身亡。家長楊先生稱，女兒年紀輕輕，並未真正意識到該農藥的危險性，他希望追究網購平台及商家對未成年人售賣有毒物品的責任，避免更多人因此受害。



《紅星新聞》報道，2024年11月13日，小玉以楊先生的手機號在網店「某農植保」以3元（人民幣，下同）購入一瓶200克的「敵草快」。後來，小玉服用「敵草快」後被送至深圳市龍崗中心醫院ICU病房，搶救36個小時後不治身亡。

惠州市公安局惠陽區分局出具的死亡證明顯示，小玉於2024年12月18日被宣告死亡，死亡原因為「農藥中毒」。

楊先生稱，女兒才13歲，並未真正意識到該農藥的危險性，「她還曾和朋友說，藥是稀釋過的，不會有生命危險」。他希望追究網購平台及商家對未成年人售賣有毒物品的責任，避免更多人因此受害。

小玉購買「敵草快」的訂單記錄。（紅星新聞）

死亡證明顯示，小玉於2024年12月18日被宣告死亡，死亡原因為「農藥中毒」。（紅星新聞）

楊先生表示，向小玉出售農藥的是江蘇無錫市錫山區一間農資經營部，但該店營業執照的法定代表人稱自己並非賣家，而是有人借用他的營業執照，「他打電話把實際賣家喊了過來，賣家希望和我們面談和解」。

目前，楊先生已就賣家涉嫌無證經營、平台監管不嚴等向無錫市場監管局錫北分局報案，希望相關部門追究其責任，並參與調解。1月14日，無錫市場監管局錫北分局稱，楊先生一案還在調查中。涉案網店已將「敵草快」商品下架處理。

據介紹，「敵草快」是一種非選擇性的速效滅生性除草劑，與「百草枯」同屬聯吡啶類化合物，化學組成和藥理作用相似，目前尚無特效解毒劑，都是高毒性藥物，致死率高。如患者攝入量大於12克，24小時會出現全身炎症反應，快速導致多臟器功能衰竭，大多在24至48小時內死亡。

內地各大電商平台均能搜索到「敵草快」溶液。（紅星新聞）

內地各大電商平台均能搜索到「敵草快」溶液，售價在2元至10元不等。多個電商平台的客服均表示「敵草快」並非禁限用農藥，可以正常銷售，但商家未有核查購買者身份。

2016年7月起，中國停止「百草枯」水劑在國內銷售和使用，「敵草快」取而代之成為國內企業登記和生產除草劑的熱點。目前，農業農村部公布的56種禁用農藥和12種限制使用農藥名錄中並無「敵草快」，但近年「敵草快」急性中毒案頻生。

論文數據顯示，2019年1月至2022年4月，廣州市第十二人民醫院收治了37宗急性「敵草快」中毒案例，其中24宗搶救無效死亡，遠超60%。另據2015年至2018年國內8所醫院急診科收治的43宗急性「敵草快」中毒案例數據，院內病死率18.6%，但隨訪校正後病死率達60.0%。

根據歷年多份裁判文書顯示，在不少向未成年人出售「敵草快」等危化品的判例中，法院均判決賣家或平台需承擔相應的法律責任。

「敵草快」是一種非選擇性的速效滅生性除草劑，目前尚無特效解毒劑，都是高毒性藥物，致死率高。（微博）

陜西恒達律師事務所律師趙良善分析，農藥經營者在銷售環節就應當建立合理篩查、識別等義務，因經營者未能盡到有關審慎注意義務，給未成年人獲取自殺工具提供途徑，違背法規中關於未成年人保護的精神，依法追究基於過錯範圍內的合理責任並無不當。

趙良善提醒，農藥管理條例第24條明確提出中國實施農藥經營許可制度，如涉案未能獲得許可擅自進行網絡農藥經營，或將經營許可資質借由他人使用，將違反法律規定。從市場準入角度來看，屬於無證經營或非法經營，將基於此過錯承擔部分責任。

中國中毒與救治專委會常委、崇州市人民醫院呼吸與危重症醫學科主任夏敏認為，對農藥生產、銷售、購買環節，應當一律實行實名制。必要時，重點地區還可以考慮推出農業技術員與農民聯名購買制，對大面積、大劑量使用有毒農藥的地方由農業技術員監督。