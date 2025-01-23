東莞市國土空間總體規劃獲批　要求聯動深圳、惠州共建深圳都市圈

周三（1月22日），國務院批復同意《東莞市國土空間總體規劃（2021—2035年）》。批復提到，構建支撐新發展格局的國土空間體系，增強東莞城市綜合實力，積極共建粵港澳大灣區，聯動深圳、惠州共建深圳都市圈，主動融入廣州都市圈，促進形成主體功能明顯、優勢互補、高質量發展的國土空間開發保護新格局。



據深圳衛視報道，2024年，深圳工業經濟實現又好又快發展，預計全市規模以上工業總產值突破5萬億元（人民幣，下同），全部工業增加值突破1.2萬億元，有望連續3年保持全國城市「雙第一」。

而東莞除了承接深圳外溢產業外，如今在科技創新方面與深圳合作密切，深莞兩地正在上演產業深度融合的「雙城記」。

圖為東莞市。（網上圖片）

《規劃》就提出，加快構建區域協調、城鄉融合的城鎮體系，提升中心城區和片區中心服務能級，深化松山湖、濱海灣等片區與深圳融合發展，推動水鄉新城與廣州東部地區協同聯動。

《規劃》還提到，完善城市功能結構和空間佈局，協調產業佈局、綜合交通、設施配置和土地使用，優先保障電子信息等先進製造業和科技創新產業發展的空間需求，為推動存量產業用地提質增效、優化佈局提供土地政策保障。

在大灣區協同發展方面，《規劃》稱，加強粵港澳大灣區港口群協調聯動，完善多向聯通、多式聯運的對外對內通道，建設安全便捷、綠色低碳的城市綜合交通體系。