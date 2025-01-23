NVIDIA CEO黃仁勳AI眼鏡跳APT.　億萬富豪親民形象嗨爆年會再圈粉

NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）執行長黃仁勳日前現身北京、上海分公司年會，並以其親民形象再次吸引大眾目光。內媒《快科技》報道指出，黃仁勳在上海年會現場，疑似佩戴AI眼鏡，伴隨韓國女團BLACKPINK成員Rosé與美國歌手Bruno Mars合作單曲《APT.》的音樂節奏，靈活扭動雙臂，與員工們一起大跳熱門舞蹈。



影片顯示，黃仁勳的舞姿將現場氣氛推向高潮，台下員工尖叫呐喊聲不斷，現場笑聲與歡呼聲交織，員工手持螢光棒搖擺助興，還有員工直接在所發影片頁面激動留言：「億萬富豪給我跳APT.，哈哈！」

NVIDIA執行長黃仁勳，日前出席輝達在北京、上海分公司的年會盛典。有輝達員工將黃仁勳與員工在舞台上一起跳APT.的影片放在網絡上。（影片截圖）

另在北京分公司的年會中，黃仁勳更脫下他標誌性的皮衣，與員工共同跳起APT.。值得注意的是，這並非黃仁勳首次以舞蹈拉近與員工的距離。早在2024年，他便曾身穿東北大花襖，雙手拿著手絹在NVIDIA深圳年會上與員工共舞東北秧歌，展現了他幽默親和的一面。

黃仁勳在上海尾牙跳APT.。（小紅書）

APT. 一曲由BLACKPINK成員Rosé與美國歌手Bruno Mars於2024年10月發行，因其強勁節奏與洗腦旋律風靡全球。該單曲在YouTube上的播放次數已突破9億次，創下最快紀錄，至今仍位居全球熱門音樂影片榜首。

黃仁勳現身上海。（界面新聞截圖）

據悉，參加完上海年會的黃仁勳已乘坐私人飛機前往日本大阪，繼續他的亞洲行程。