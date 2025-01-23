知名計算機科學家陳婧從美歸國　全職加入清華大學擔任教授

在美華人科學家「回國潮」正在加速。屢獲殊榮的計算機科學家和區塊鏈專家陳婧已離開美國，全職加入清華大學擔任教授。



屢獲殊榮的計算機科學家和區塊鏈專家陳婧已離開美國，全職加入清華大學擔任教授。（清華大學）

據了解，陳婧是清華大學計算機系教授，國家海外高層次人才計劃獲得者，主要研究方向為區塊鏈、智能合約、計算博弈論和機制設計。曾任知名區塊鏈技術公司Algorand首席科學家兼理論研究主管，紐約州立大學石溪分校計算機系助理教授。

陳婧2016年獲美國國家科學基金會職業成就獎（NSF CAREER Award）她在計算理論和經濟學的頂會、頂刊發表多篇論文，多次擔任計算理論、計算博弈論、安全、區塊鏈等領域重要國際會議PC。

周二（1月21日），清華大學微信公眾號發布題為《從麻省理工回清華，她立志「做最好的科研」！》文章，介紹陳婧歸國情況。文章寫道，回歸清華，她以「學術界+工業界」雙重視角，助力國內計算經濟領域發展，探索計算理論、區塊鏈、算法博弈論的廣闊未來。

陳婧是清華大學計算機系教授。（清華大學）

陳婧稱，「要把在學術界、工業界積累的經驗都帶給學生們」。（清華大學）

陳婧於2004年從清華大學計算機科學與技術專業本科畢業，2007年獲得該校工學碩士學位。2012年，在圖靈獎得主Silvio Micali的指導下，她在麻省理工學院完成博士學業。讀博士期間，陳婧運用計算理論思維解決了經濟學中認知博弈論領域的重要問題，相關工作成果被寫進了認知博弈論的教材。

清華大學官方微博發布的影片中，陳婧表示，自己當初出國的目的很簡單。「我就是要做最好的科研，而當時最好的科研在美國，然後我就是要去學習，在美國做我的科研工作，但其實我一直並沒有覺得會一輩子待在國外。」

回國之後，陳婧又為自己設立了一個新的目標，「要把在學術界、工業界積累的經驗都帶給學生們」。她期待「不僅能培養出計算經濟學領域的學者，也希望帶給學生立足於國計民生發現和解決問題的思維方式，為國家技術領域、經濟領域作出更大的貢獻。」