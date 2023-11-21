深圳醫學科學院正式成立　歸國「科研女神」顏寧任創始院長

由顏寧擔任創始院長的深圳醫學科學院今日（21日）上午在深圳市光明雲谷國際會議中心宣布成立，中科院院士韓啟德、王志珍、陳竺，深圳市委副書記、市長覃偉中和顏寧共同為深圳醫學科學院揭牌。



中科院院士韓啟德、王志珍、陳竺，深圳市委副書記、市長覃偉中和顏寧共同為深圳醫學科學院揭牌

深圳醫學科學院（Shenzhen Medical Academy of Research and Translation，簡稱SMART）是一家集醫學綜合研究、人才培養和成果轉化於一體的高級學術機構。該院透過建構科技、人才、教育「三位一體」的創新高地，堅持需求與問題為導向，鼓勵源頭創新，聚焦前沿與應用，探索全新科研機制，匯聚全球高水平科學家，搭建國際一流醫學研究平台,力爭建設成為立足深圳、帶動灣區、輻射全國，具有國際影響力的醫學科技戰略機構。

顏寧在致詞中表示，深圳醫學科學院將以探索鼓勵源頭創新的新機制、引進與培養高水平人才為重要使命，堅持健康優先、專注前沿、共建共享、先行先試的原則，打造生物醫藥的東方大灣區。

籌建一年來，深圳醫學科學院已初具雛形，在專款管理、場地建設、人才引進與培養、國際交流合作等方面持續推動、穩定發展。顏寧表示，深圳醫學科學院將繼續發揚敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹的特區精神，團結協作，開拓創新，依托先進的科研技術，針對影響人類健康的重大問題進行深入研究，以推動醫學科技的進步，更好地服務社會、造福人民。

歸國創建深圳醫學科學院 顏寧：打造生物醫藥的「深圳」

出生於1977年的顏寧，2000年本科畢業於清華大學，2004年博士畢業於普林斯頓大學，2005年-2007年，在普林斯頓大學分子生物學系從事博士後研究。2007年，年僅30歲的顏寧任清華大學教授、博士生導師，成為「清華最年輕教授」。

2017年5月，顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士。2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。

2022年11月1日，顏寧在深圳全球創新人才論壇上表示，將辭去普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。

創建深圳醫學科學院是顏寧選擇回國加盟深圳的重要原因之一，她曾說「與深圳一拍即合」，而自己的下一個夢想，「就是在世界生物醫藥的版圖上，深圳能佔有重要的一席之地。」對於深圳醫學科學院的藍圖，顏寧在在光明科學城論壇上表示，「我們要打造的不是深圳的生物醫藥，而是生物醫藥的『深圳』。」