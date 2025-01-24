北京據報在中韓暫定措施水域建構造物　專家分析：或屬灰色戰略

據韓媒報道，中國近期在黃海（韓稱西海）的兩國「暫定措施水域」內擅自設置鋼結構構造物。專家分析認為，這可能與中國的灰色地帶戰略有關，旨在常態化對該爭議海域的主權主張。



據《朝鮮日報》1月10日報道，去年12月，韓國情報機構透過偵察衛星觀察到，中國在暫定措施水域內安裝了一座直徑50公尺、高度超過50公尺的大型移動式鋼結構。該水域與中韓兩國於2001年簽訂的「中韓漁業協定」劃定的專屬經濟區（EEZ）重疊，是沒有「海洋邊界線」，即警戒線的敏感水域，除了漁業行為外，禁止設置任何設施與開發地下資源。

報道還提到，中國在2024年春季於該地區相繼安裝了兩座大規模構造物，韓國政府隨後對此作出強烈抗議。儘管中方在此後稍有緩和，但近期又重新啟動安裝工作。

亞太安全事務專家Terence Roehrig向境外媒體指出，中國將黃海視為進入中國內陸的可能門戶，屬關鍵安全區域，這些結構很可能具有軍事用途，並與灰色地帶戰略息息相關，該策略旨在通過長期強化其主張的方式來緩慢掌控這一區域。

黃海位於中國大陸和朝鮮半島之間，以往韓方也曾多次控訴中方調查船進入韓方管轄海域。圖為大陸藍海101號調查船。（黃海水產研究所官網）

此外，羅伊國際政策研究院的研究員Abdul Rahman Yaacob也強調，中國正在對韓國採用類似於其在南海的戰略，並舉出1994年中國在美濟礁設置設施的案例。當時，中國宣稱是為了支持漁民而在美濟礁設置建築物，但最終該地區已演變為軍事基地。

亞太戰略中心副總裁David Maxwell表示，持續的結構存在可能影響美韓海軍行動，中國此舉意在將構造物的存在常態化，以便宣稱該水域為其主權領海。布魯金斯學會的高級研究員呂寅曄（Andrew Yeo）則認為，北京可能正在測試韓國在海洋主張上的政治決心，尤其是在美國可能施壓首爾應對中國威脅的背景下。

報道指，根據韓國政府掌握的信息，中國還計劃在該區域內設置多達12座構造物。儘管中韓每年進行一至兩次的邊界劃定談判，但至今尚未取得實質性進展。