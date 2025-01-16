韓國人周末去上海　中心城區酒店淡季不淡　訂單同比增長超2倍

隨著中國對韓國實施免簽政策，韓國遊客紮堆前往上海，成為這座城市的重要客源。這段時間，中心城區酒店淡季不淡，攜程數據顯示，去年12月以來，韓國入境上海遊玩的遊客產生的酒店訂單同比增長超2倍，高於上海酒店市場大盤增速。一間酒店負責人也表示，韓國客流增加的時間段主要在周末及節假日，「他們通常周五入住，周日退房」。



據《澎湃新聞》報道，近日，一位來自首爾的遊客在上海外灘拍照並在中國社交平台上分享，稱讚這座城市的美麗地標，特別是對岸的東方明珠電視塔。這位遊客早在2024年3月已經來過中國，那時中國尚未對韓國試行免簽政策。去年，他在北京品嚐了楊枝甘露，並稱其為「世界上最好吃的液體」。隨著「240小時」新政和免簽朋友圈的持續擴容，入境遊持續高速增長，尤其是日韓及東南亞的遊客更愛來中國旅遊。

上海迎來大批韓國遊客。（新華社）

根據國家移民管理局1月14日披露的最新數據，2024年全國移民管理機構累計查驗出入境人員達到6.1億人次，同比增長43.9%。其中內地居民2.91億人次、港澳台居民2.54億人次、外國人6488.2萬人次，同比分別上升41.3%、38.8%、82.9%。全國各口岸免簽入境外國人2011.5萬人次，同比上升112.3%；其中，過境免簽政策適用人數同比上升113.5%，特別是全面放寬優化過境免簽政策後，適用該政策來華人數環比上升29.5%。

韓國遊客的增長尤為顯著，自2024年11月18日起，中國實施對韓國等9個國家持普通護照人員的免簽政策，進一步促進了韓國遊客的來華旅遊。目前，從首爾每日有18班直飛上海的航班，釜山機場的航班增長超過115.8%。根據同程旅行的報告，韓國遊客在上海最集中的區域為黃浦區，這裡的海派文化和著名景點如豫園和外灘吸引了大量遊客。

免簽政策進一步促進了韓國遊客的來華旅遊。（新華社）

韓國遊客的熱捧提升了淡季的酒店入住率。多家位於上海中心城區的酒店表示，自中國對韓國免簽以來，韓國客流增長明顯。華住集團的上海外灘花間堂·愉園總經理韓銳表示，這個冬天整體的出租率高於上年同期的，現在酒店的境外客人佔約25%，從去年12月份到目前，韓國客人多的時候差不多佔到百分之二三十。由於12月和1月對傳統酒店而言原本就是淡季，對僅有逾200間客房的上海外灘花間堂而言，雖然不能從整體上看到韓國客人對酒店出租率的「貢獻」，但可以感受到韓國客人的數量是呈明顯增長的趨勢。

萬豪酒店集團相關人士亦透露，集團旗下位於北外灘的上海外灘W酒店自2024年11月初的對韓免簽政策發布以來，韓國客流增幅明顯。上海外灘W酒店的線上渠道顯示，酒店來自海外訂單中近20%來自韓國。韓國遊客主要以休閒的周末行為主，酒店2024年11月、12月的整體入住率穩定，12月份較11月略有增長。集團旗下位於蘇州河畔的上海浦西萬怡酒店2024年12月的酒店入住率同比增長了7%，其中韓國客流的佔比同比增長4.5%，提升幅度較大。

韓國人來上海過週末成為新趨勢。（頭條新聞）

韓銳表示，韓國客人的特徵非常明顯，主要是周五周六過來，周日退房，然後大部分也都是從浦東過來，入住的時間不如其他外國遊客的時間周期長，預訂周期一般提前一周。年齡上，不同於歐美和東南亞的客人，韓國遊客主要以年輕人為主，「可能只有20多歲，都很有禮貌」。

上海的美食探索也成為韓國遊客的熱點。許多餐廳表示，韓國顧客的數量顯著增加，尤其是火鍋和燒烤等本地特色美食。海底撈的幾家門店每日接待的韓國顧客數量在60至200之間，顯示出他們對中國美食的熱愛。此外，韓國遊客也對上海的小籠包和生煎包等本地美食情有獨鍾。

根據大眾點評的數據，自免簽政策實施以來，韓國用戶的日訪問量增幅接近40%。隨著免簽政策的推行和上海的吸引力日益增強，未來韓國遊客的來訪將持續增長。根據攜程的數據，春節期間韓國入境遊訂單量同比增長452%，上海的旅遊市場勢將迎來更多的機會和挑戰。