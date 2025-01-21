「韓流」繼續旺丁又旺財　上海潮牌生意激增50%八成新客來自韓國

自去年11月中國對韓國實施免簽政策後，韓國流行「周末去上海」，不少景點持續湧現大量韓國遊客，甚至有網民戲稱街上聽到的韓語比上海話。在此背景下，商家紛紛受惠，有時裝品牌被「買爆」，新買家80%都來自韓國，銷售額與去年同期相比大增50%。另外，全城加裝9萬餘台外卡支付機，進一步優化了外幣支付環境，以提高外籍遊客的支付便利度。



時裝店成「必來打卡地」 負責人：品牌在韓有很多推廣

近期，內媒《澎湃新聞》跟隨上海市商務委走訪部分「韓流」熱門消費地，以探討上海如何將入境遊「流量」轉變為「增量」。

2022年，SHUSHU/TONG首家概念旗艦店入駐上海錦滄文華廣場二層，產品始終追求獨立設計。營運負責人Aiki透露，這段時間，店裏新買家80%都來自韓國，銷售額同比提升了50%，其中消費以經典款和折扣品為主。大部分韓國客都是年輕女性，她們會打卡拍照發到Instagram和小紅書等，也有拍vlog的，還會互相交流試穿選購感受，成交客單價多在4000到5000元人民幣。

SHUSHU/TONG旗艦店。（澎湃新聞）

Aiki認為，該店之所以走紅，是因為品牌的調性充滿少女感，面向的消費群體比較年輕態，非常符合韓國客人的消費喜好。其次是品牌向來在韓國有很多市場推廣，像當紅的明星藝人都有穿該品牌的衣服，也經常會有韓國網紅博主會來店裏打卡，本土曝光率一直很高，因此很多韓國當地的潮流年輕人都知道SHUSHU/TONG，「她們來旅遊就把我們店作為必來打卡地」。另外還有一個原因，就是今次免簽的時機，剛好就是品牌秋冬季末折扣期間，進一步刺激消費欲望。

為使外國客人更方便快捷地成為品牌會員享受福利，據品牌方介紹，目前該店正在優化外國客人的會員註冊。還有準備了相應的英語交流待客話術以培訓員工。此外，他們也結合外國客人的消費習慣來調整店鋪貨品結構和陳列，使其更符合其消費喜好。

韓國人來上海過週末成為新趨勢。（頭條新聞）

成韓國遊客的「頂流」 第一百貨打烊時間延遲至次日淩晨

貼著冰貼烤羊肉、免費暢吃西瓜......位於南京東路的第一百貨，最近成為韓國遊客社交活動平台的「頂流」。「很久以前羊肉串」店長胡鎮江介紹，夜宵時段的遊客最多，為此門口專門設置了韓語指示牌，店內也將營業時間從17時至24時延長到16時30分至次日凌晨3時。海底撈店經理穆化飛亦表示，以往光顧的韓國遊客基本沒有太多，但今年1月開始，韓國顧客的佔比接近15%，特別是夜宵場，因此他們也增加了韓語菜單，並把營業時間延長至次日淩晨7點，即通宵營業。現時，每當入夜，店門口都會排起長隊，店內也為韓國遊客準備了他們喜歡的冰飲。

因應遊客增多，第一百貨海底撈店改為通宵營業。（澎湃新聞）

第一百貨商業中心運營管理部經理周炯介紹，在即將到來的農曆新年，第一百貨將攜手敦煌快閃展，開展大拜年活動，期間不僅有敦煌文創快閃店、敦煌舞活動，講述歷史與文化的故事，還有春俗活動，寫春聯、捏泥人，傳統手工藝人進行現場教學，「希望通過一系列的更有傳統文化特色，更有融合力的活動，更好地展示上海城市形象，把全球的消費者的目光吸引過來，講好中國的精彩故事」。

商戶學習小語種 增加境外支付方式接流量

為接住這波「國際流量」，上海各商戶紛紛學習起小語種。正大廣場相關人員表示，集團不僅組織商場內員工學習外語，統一配備多語種翻譯器，還將商場內指引信息全部更新為中英雙語，官方網站也升級採用中、英、泰三國語言，並進一步優化了外幣支付環境，在B1樓層設置攜程外幣兌換點，增加兌換幣種，同時增設了外卡收銀服務，提高外籍遊客的支付便利度。

INS新樂園是一個集電競、音樂、演藝和夜經濟於一身的商業綜合體。（澎湃新聞）

集電競、音樂、演藝和夜經濟於一身的INS新樂園，則從去年12月開始，國外遊客數量同比增長20%。INS新樂園招商運營總監聞浩銘表示，由於境外的消費者更習慣使用國際Visa卡和現金，他們要求商家增加境外支付的方式，以方便外國遊客消費。樂園還積極探索融入不同國家文化元素，如6樓的Lafin以歐美流行音樂為主，4樓的Culture Club則以A-pop為主，分別受到歐美、日韓遊客喜愛。

值得一提的是，2024年底，上海全市範圍內已實現6.5萬家商戶、9萬餘台終端支持受理外卡支付，移動支付產品應用場景不斷擴大。