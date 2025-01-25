中國藝術家葉永青抄襲比利時行家案訴訟5年　確定侵權道歉賠500萬

中國知名藝術家葉永青涉嫌抄襲比利時藝術家西爾萬（Christian Silvain）作品一案，在經過長達5年的訴訟後，今年初終於在北京高院迎來終審判決。法院認定葉永青侵權，判賠500萬元人民幣並要求其公開道歉。此消息直到葉永青周四（23日）在媒體上刊登道歉聲明後才被廣泛傳播。西爾萬表示，經歷五年的跨國維權，這一判決對他意義重大。



葉永青的抄襲案被認為是中國當代藝術界的一大醜聞。經過漫長的五年訴訟，北京市高級人民法院最終確認葉永青抄襲西爾萬的作品。葉永青在公開道歉聲明中表示，他尊重法院判定，誠懇接受批評，檢討教訓，並向西爾萬先生致以誠摯的道歉。自2019年被揭露以來，他始終否認抄襲指控。

葉永青道歉聲明。（法製網）

西爾萬1994年創作的作品《Chronique 2》。（silvain.be）

葉永青1995創作的作品《Memory of Birthday》。（M＋）

葉永青，生於1958年，曾是「西南藝術群體」的代表人物，並擔任四川美院教授。西爾萬則生於1950年，自學成才，直到2019年之前他的名字鮮為人知，作品售價約為6000歐元（約4.9萬港元）。相比之下，葉永青的作品在拍賣行上曾以60萬歐元（約490萬港元）成交。

在發現葉永青抄襲他1980年代創作的作品後，西爾萬曾表示，兩者在主題和表現上幾乎完全相同，「鳥、鳥巢，鳥籠、紅十字架、飛機等等，一切都在那裏！除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的」。

西爾萬直到2019年之前他的名字鮮為人知。（新浪）

葉永青曾是「西南藝術群體」的代表人物。（界面新聞）

西爾萬之後委託律師在中國提起訴訟，認為葉永青剽竊的作品達176幅，從中獲利超過5200萬元人民幣。然而葉永青不僅逃避接收法院所寄的訴訟文書，還多次以自己住在雲南，對北京市知識產權人民法院提起管轄權異議。其後，葉還在比利時起訴西爾萬對他進行了誹謗和名譽侵權。

西爾萬指出，葉永青從未向他直接道歉。在這場漫長的維權過程中，他在中國得到了許多支持和幫助，對判決結果感到欣慰，認為這對他來說意義重大。他表示，自己一直以來都是一個抗拒衝突的人，「這是我人生第一次用法律捍衛自己的權利，並取得成功」。