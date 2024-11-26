華為新機Mate70起售價5499元　余承東豪言：靠抄襲沒有未來

華為於今日（11月26日）下午舉行Mate品牌盛典，華為常務董事余承東在現場宣布，華為Mate70系列正式發布。余承東在現場表示，靠抄襲是沒有未來的，Mate一直被模仿，從未被超越，能超越Mate的只有Mate。



華為新機mate70起售價5499元。（@華為終端）

華為新機mate70起售價5499元。（@華為終端）

據《大眾日報》報道，11月26日，華為Mate盛典舉行，華為終端董事長余承東發佈了包括華為Mate70系列手機、華為Mate X6摺疊屏手機、FreeBuds pro 4、Watch D2以及尊界S800等多款新產品，範圍覆蓋手機、平板、耳機、智能穿戴和新能源汽車等多領域。

華為新機Mate70起售價5499元。（@深圳晚報）

華為新機mate70起售價5499元。（華為商城）

其中華為Mate70系列曾被余承東稱為「史上最強大的Mate」，起售價為5499人民幣（下同）。據介紹，此次Mate70將搭載「純血鴻蒙系統」，其AI功能也更多更強，包括能夠智能檢測周圍環境，保護私隱、無需碰觸到設備在空中用手勢就能控制文件傳輸的AI隔空傳送等。

余承東豪言靠抄襲沒有未來。（影片截圖）

《新浪科技》消息，余承東還在盛典上表示，靠抄襲是沒有未來的，Mate一直被模仿，從未被超越，能超越Mate的只有Mate。