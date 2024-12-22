內地奶茶店倒閉潮　自殺式削價競爭、互相抄襲成致命原因？

內地奶茶店如今成為創業黑洞，2023年11月起掀起倒閉潮，已經有近20萬家店關門大吉。有業內人士稱，奶茶店展店過快，導致供過於求，加上「自殺式」削價競爭，最終落得一地雞毛。在內地經濟低迷的情況下，奶茶店會否繼續倒閉？



年輕人講究性價比 茶飲店陷入自殺式競爭

2022年內地奶茶業已經出現「頹勢」，當時奶茶店紛紛取消「滿減優惠」引發熱議。喜茶、奈雪的茶、茶百道、樂樂茶、1點點、蜜雪冰城等多家茶飲品牌相繼取消外賣平台滿減優惠，加上配送費和包裝費，外賣奶茶出現比堂食更貴的現象。

內地奶茶店掀倒閉潮 1年關近20萬間包括一線名店 行內人揭原因

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當時人民網引述業內人士分析稱，這是奶茶業在消費疲軟背景下為門店降低成本、提升利潤的共同舉措。

當時的數據顯示，奶茶品牌外賣營收逐年上漲，整體盈利情況卻沒有跟上。2022年8月，奈雪的茶2022年半年報顯示，2022年上半年外賣訂單收入同比提升21.6%至8.37億元，貢獻了44.6%的收入，佔比同比增加10.3%。然而，上半年營收卻下滑3.8%至20.45億元，這也是公司上市以來的首次營收下滑。

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奈雪的茶是內地人熟知的茶飲店。（微博）

報道指從2019年開始，新式茶飲的門店增速開始放緩，比起擴大規模，更多茶飲店以「賺錢」為首要發展目標。可以發現在2022年奶茶店已經賺錢不易。

近兩年，內地經濟低迷，餐飲業更多關於「消費降級」的討論，奶茶店為了吸引顧客，買一送一、加一元多一件，加入會員折扣5元等，更成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

網紅打卡熱潮：奶茶店互相「抄襲」

另外一個奶茶店倒閉潮則與網紅經濟有關。以竹筒奶茶為例，2023年，疫後旅遊復甦，「竹筒奶茶」爆紅，許多竹筒奶茶店突然在旅遊區興起。有些店家需排隊1-2小時，日銷過千杯，旅遊區的一條街開10家奶茶店，盛況空前。竹筒奶茶的噱頭，更讓它可以賣得比一般奶茶貴上10到20人民幣。

「竹筒奶茶」成為奶茶界新晉網紅，社交平台上有大量遊客在景區手捧竹筒奶茶的打卡照片。（微博＠味盜）

竹筒奶茶爆紅後，半年內在全國已有30多家直營店和30多家加盟店，北京、上海、杭州等地陸續出現竹筒奶茶。

不過，大部份奶茶店都只是在普通奶茶杯或膠杯外套了竹筒，只有少數店家所售的竹筒奶茶是在竹筒裡現做，少了竹子的香味，更難控管品質。

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據了解，許多店鋪都是在事先準備好的奶茶上直接添加奶蓋和餅乾碎，奶茶的溫度、甜度等無法選擇。製作一杯奶茶只需30秒，並沒有獨門技術，這導致景區一條街上已經有十多家類似的茶飲店。

有評論分析，再遊客只關注竹筒本身，而不關心品牌，導致同質化現象嚴重，竹筒奶茶的產品質量也良莠不齊。由於缺乏品質監控和設計專利保護，隨時間的推移，遊客逐漸失去了對竹筒奶茶的信任和興趣，許多賣竹筒奶茶店的商家在熱潮後紛紛倒閉。

消費降級還是讓更好的店家脫穎而出？

此前《香港01》曾經採訪在內地餐飲業蕭條下，逆勢擴張的糖水店和茶餐廳，其中克茗冰室的老闆陳英其曾表示，自己不擔心消費降級，他反而認為年輕人的講求性價比的消費方式，並非壞事。

克茗冰室創辦人陳英其認為年輕人講究性價比並非壞事。（歐嘉樂攝）

他分析，年輕人講究性價比不將讓只想賺快錢、不是用心想做餐飲的商家被淘汰，「（年輕人）花100就要有100的價值。想要好的，要真的，不是沒錢，是因我們要選擇好多嘢」，他認為年輕人奉行一句話就是「精緻摳門」，「我要好，又要抵。現在就是好的時機」。

據中國連鎖經營協會新茶飲委員會發布的《2023新茶飲研究報告》顯示，中國新茶飲門店總數達51.5萬家，全國新茶飲市場規模從2018年500多億元到2023年8月達到1498億元，到2025年國內消費市場規模有望突破2000億元。

數據顯示，新式茶飲的市場仍在。內地奶茶業的寒冬，或許可以被視為一個行業的「重新洗牌」，曾經火爆到快速倒閉見證市場的淘汰，「適者生存」應是最好的註解。

此前《香港01》曾經採訪