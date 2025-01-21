熱播劇《漂白》涉抄襲　疑與13年前報道極似　記者製片小說家回應

內地影視平台愛奇藝熱播劇 《漂白》，被指抄襲了南方都市報於2012年發表的深度調查報道《漂白》。

《漂白》一文的記者稱，電視劇與報道的標題一模一樣，題材也雷同，但製片方並未聯繫其本人及南方都市報。

劇集《漂白》的總製片人表示，該劇改編自作家陳枰編寫的同名小說《漂白》，愛奇藝擁有該小說的完整版權鏈。陳枰否認抄襲，並稱支持雙方以專業法律途徑和方式來解決問題。



1月20日，一篇名為《愛奇藝的<漂白>把南方都市報的<漂白>給「漂白」了》的文章引起關注。

文章作者猛哥稱，「這個周末很多人給我發消息，問我是否知曉愛奇藝新上線了一部劇，名叫《漂白》。我扒拉了一下劇集簡介，以及前幾集，便明白了緣由。愛奇藝這部名為《漂白》的新劇，無論是劇名還是劇情，『漂白』了我2012年發表於南方都市報的深度調查報道《漂白》」。

猛哥還提到，愛奇藝的《漂白》創作團隊事先沒有聯繫其本人或南方都市報，在宣發材料中，也沒有標識原作出處，「在最需要尊重版權的影視圈，居然有如此明目張膽之行為，令人費解」。

內地影視平台愛奇藝熱播劇 《漂白》被指抄襲。（微博＠新浪娛樂）

文章介紹，上世紀末，哈爾濱有三男一女結成團夥，流竄東北、長三角和珠三角等地，主要物色夜場多金女，實施哄騙綁架搶劫，然後殺人碎屍滅跡。從1998年到2004年，共犯下6宗殺人碎屍10人的特大命案，累計獲取贓款200多萬元（人民幣，下同）。

猛哥表示，時任南方都市報深度部負責人龍志推斷此案肯定勾連複雜，背後真相值得深挖，遂安排他採訪調查。至於報道標題《漂白》二字，則出自南方都市報原深度部編輯吳倩之手。

另據《觀媒 · 傳媒大觀察》，猛哥真名王鑾鋒，前調查記者，碩士畢業於武漢大學新聞與傳播學院，2008年任職南方都市報，2013年辭職。

愛奇藝熱播劇 《漂白》劇照。（微博＠電視劇漂白）

愛奇藝熱播劇 《漂白》劇照。（微博＠電視劇漂白）

《新黃河》報道，猛哥介紹，愛奇藝的劇集《漂白》與他在2012年寫的文章很相似。「首先是標題完全一模一樣，題材也很雷同，從目前放出來的劇情以及放出來的簡介看，是覆刻了我當年的那篇調查報道」。

猛哥表示，愛奇藝的製片方沒有聯繫其本人及南方都市報，「也就是說他們並沒有經過當年的採訪記者以及版權擁有者報社的同意。從我個人角度來說，我肯定是很生氣的，就寫了一篇文章聲討」。由於他現已離開南方都市報，作品的版權屬於報社，「如果有什麽溝通的話肯定也是製片方找到報社的，這個事情我就不方便再介入了」。

愛奇藝劇集《漂白》總製片人馬女士介紹，劇集是購自一本由作家出版社出版，由陳枰編寫的小說《漂白》，製片方擁有小說完整的版權鏈。目前愛奇藝也在積極處理和溝通此事，與各個團隊對比，完整的事件信息有待官方說明。

小說《漂白》於2022年3月由作家出版社出版，作者陳枰。該書封面顯示，這是中國版「沈默的羔羊」。（觀媒）

對此，小說作家兼編劇陳枰否認抄襲 。她表示，2016年有電影製片邀請她創作一部「楊樹彬團夥 911殺人碎屍案」為原型的電影劇本，她隨後將此故事改編成小說，稱小說的核心概念「漂白」來自於案件主辦人員的採訪中聽到的「身份漂白」，「作為一名內容創作者，我更支持雙方以專業法律途徑和方式來解決問題」。

劇集《漂白》由北京愛奇藝科技有限公司出品，曹凱執導，郭京飛、王千源、趙今麥領銜主演，任重、王佳佳、宗俊濤特別出演，張歆藝等友情出演的極窒人性犯罪劇 。該劇於 2025年1月17日在愛奇藝首播。