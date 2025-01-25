8歲女童雲南高山走失一周　網民疑已過境緬甸　怒批父母不負責任

1月19日，內地一名8歲女童近日在雲南騰衝瑯琊山青草嶺附近走失，至今已7天，仍杳無音信。有網民指出，因為青草嶺鄰近中緬邊境，有網民懷疑尹瀟楠會不會到了邊境線之外，救援隊人員則表示，「不可能，這裡離邊境線還有一段距離。」



另外也有不少網民抨擊女童的父母「不負責任」，更指女童走失前只穿短袖在高山行走，認為父母失職。此前女童的父親曾表示，願意對提供有效線索者酬謝100萬元（人民幣，下同）。



尋人啟事顯示，事主名叫尹瀟楠，周日（19日）下午2時45分左右在騰衝瑯琊山青草嶺附近走失。配圖顯示，孩子走失前身穿黑色短袖、藍色長褲。尹父稱，孩子今年就讀二年級，是雲南德宏梁河人。事發當日，親戚一行十多人相約到山上玩，期間尹瀟楠離開家長視線10多分。

據「騰衝文旅」介紹，瑯琊山為騰衝境內第二高峰，山頂忽晴忽雨，變幻莫測。另有當地人介紹，青草嶺位於瑯琊山的背面，經常有人上去探險。

據了解，女童失蹤後當地公安、應急救援、聯防隊員、護林員、撲火隊、鎮村組幹部、藍天救援隊及周邊群眾共400餘人參與搜尋，並使用熱成像無人機、搜救犬等技術，但尚未發現有效線索，目前搜救範圍持續擴大中。

當地公安、應急救援、聯防隊員、護林員、撲火隊、鎮村組幹部、藍天救援隊及周邊群眾共400餘人參與搜尋。（澎湃新聞）

1月24日中午，騰衝市公安局工作人員表示，對尹瀟楠目前仍在搜救中。騰衝當地某救援隊人士對記者表示，他們參與了前三天的搜救，隨後被輪換下來，25日將再次上山搜救。

網民怒批父母不負責任 親屬懇求不要網暴

事發後，許多網民批評，「一行人10個人走失十多分鐘才發現！大山裡一個小女孩她能自己走到哪裡去？」，1月24日尹瀟楠的親屬發布社交媒體解釋，「父母出於對孩子的疼愛，才帶她到山上看雪，南方小土豆沒見過雪，想看雪只能到高山之上。中午穿短袖實屬正常，滇西晝夜溫差大，白天氣溫20多攝氏度，加上紫外線強，小孩又好動，不會覺得冷。」

該親屬還表示：「安全觀念不足導致女孩走失，家屬負有不可推卸的責任，現已沈浸在巨大的悲痛之中，懇請不要再網暴孩子父母。」