顏十六被捕　內媒：至少10名演藝圈人士被其邀約　4人被騙至泰國

央視報道，王星案件的重要犯罪嫌疑人顏某磊（網名「顏十六」）到案並於1月25日晚回國。目前，公安機關正全力開展案件偵辦工作。



據此前內媒《紅星新聞》統計，內地近月有多名演藝圈人士被騙赴泰緬邊境，其中被自稱是「顏十六」邀請的就有至少10人；包括王星在內，其中有4人被騙至泰國。



重要犯罪嫌疑人「顏十六」回國到案（央視新聞）

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

官媒《人民日報》報道指，經查，2024年12月29日，王某（王星）在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。2025年1月3日凌晨，王某抵達泰國曼谷機場後，乘坐「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」「凱旋」等多個電詐園區。

「顏十六」至少已騙4人赴泰

據內媒《紅星新聞》報道，演員王星被騙赴泰國前，曾在某專業演員群中看到一則招聘信息，並在群裏添加了自稱來自泰國GMM Grammy公司的演員統籌「顏十六」。而在泰緬邊境失聯的25歲模特楊澤琪收到的組訊統籌拍攝公司，其中之一為「顏十六」的浙江顏氏天藝影業公司。

王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

王星近照。（泰國警方）

除了演員，劇組的工作人員一樣也有受騙。據介紹，河南的賈女士21歲的燈光師兒子也是通過「顏十六」去泰國「拍電影」，至今仍失蹤。

公開資料顯示，GMM Grammy中文名為亞洲歌萊美傳播股份有限公司，成立於1983年，由泰籍華裔黃民輝創辦。GMM Grammy公司已發布聲明，稱公司與王星被騙一事沒有任何關係；其不會通過私人渠道聯繫任何個人。

有演員接到「顏十六」赴泰拍戲邀約的演員詢問劇組情況時，「顏十六」聲稱「不能發，和軍方有關」。內媒《大河報》報道，有服裝師稱，2017年，「顏十六」曾向在橫店影視基地認識的人都借了錢，有多有少。

有演員發文稱顏十六是業內人士。（紅星新聞）

「顏十六」聲稱「不能發，和軍方有關」。（紅星新聞）

失聯模特楊澤琪收到的組訊統籌拍攝公司，其中之一為浙江顏氏天藝影業公司。（紅星新聞）

「顏十六」是「業內人士」，曾稱微信被盜

據《紅星新聞》報道，有多名演藝圈從業者表示，「顏十六」過去十年曾在橫店多個劇組擔任群演、動作指導、導演等職位。其本名顏文磊，江蘇連雲港人，有「顏峻楓」等多個網名。2018年，他還曾以顏峻楓為名執導過電影《絕地重生之黎明》。

浙江顏氏天藝影業有限公司的法定代表人即為顏文磊，目前該公司為稅收違法狀態，當地文成縣稅務局南田稅務所將其標註為「稅收異常非正常戶」。

疑似顏十六否認傳聞。（紅星新聞）

而事件發酵後，「顏十六」曾自稱其微信賬號被盜：「我的微信被盜了，最近一個月的事情和我沒有關係，我從來沒有聯繫過任何人，接戲請小心，如果是我的戲，請確定是不是我。」