內地女團SNH48前成員呂相宜上海開賭場抽水被捕　判緩刑一年

今日（26日），「前SNH48成員呂相宜開賭場被抓」話題衝上微博熱搜，引發廣泛關注。據中國裁判文書網，呂相宜犯開設賭場罪獲刑十個月，緩刑一年，並處罰金人民幣一萬元。



前SNH48成員呂相宜。（呂相宜微博）

前SNH48成員呂相宜。（呂相宜微博）

前SNH48成員呂相宜。（呂相宜微博）

前SNH48成員呂相宜。（呂相宜微博）

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據裁判文書，2024年6月起，呂相宜租賃上海市長寧區舖，以德州撲克的形式，通過微信拉人等方式招攬賭客進入進行賭博，並向賭客收取枱費。2024年8月23日，呂相宜被公安機關拘捕。

21歲的呂相宜是中國女子偶像團體SNH48的十七期生，同時也是SNH48 Team X的成員。

公開資料顯示，SNH48是由上海絲芭文化傳媒集團有限公司（原上海久尚演藝經紀有限公司打造的中國內地女子偶像團體，取「上海」的拼音縮寫「ShangHai」從而得名為「SNH48」，於2012年10月14日正式成立。