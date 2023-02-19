女高中生「P圖時裝」爆紅　SNH48成員也爭着穿　虛擬衣服也能賣？

最近，一個高中女生火了！她設計的衣服，被SNH48的許楊玉琢「穿上」po在小紅書上，一時之間引發了數萬人圍觀！



網友紛紛表示「別人小小年紀開始搞服裝設計，而我只會追星」，另有一部分大學生表示「輸了輸了」。除了感嘆的，還有人對衣服本體產生了疑惑：看起來好像P的？

沒錯，這件衣服確實不是真的。而這位爆火的高中女生，也正是因為這些「虛擬衣服」，瞬間出了圈！大人，時代真的變了！

中學女生苗聖愛自製「虛擬時裝」爆紅 點擊放大瀏覽她的奇幻作品：

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苗聖愛的「虛擬服裝」設計

這位高中女生叫做「苗聖愛」，目前正在備戰高考。而讓她發現並嘗試創作虛擬服飾設計的，則是一次偶然的機會。在3月份，她發現小紅書上有一個R-SPACE的數字藏品欄目，於是就開始下載了一個建模軟件，嘗試着做一些服飾設計。作為美術生的她，天生對新興的藝術形式有濃厚的好奇，通過不斷鑽研，設計出了一些作品。

雖然僅僅是滿足興趣而設計，但是沒想到的是，作品po出之後居然受到了不少人的喜歡，並想要購買作品。這就給了她更多創作上的信心，她正式註冊了一個工作室賬號來公開設計的作品，沒過多久就有了幾千粉絲。

對於虛擬服裝設計，苗聖愛覺得，這不僅是一種很新興的藝術形式，同時虛擬的衣物也可以在質感和顏色上做出和正常衣服很不一樣的效果。所以，與其説它是一件正兒八經的衣物，不如説是一次「藝術體驗」。她也很謙虛的表示，之所以火了，也許主要是因為自己的虛擬服裝價格比較便宜。同時自己還在學習的階段，目前設計的服裝從建模精細度還是表現上，還有很多提高的空間。

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在平常，苗聖愛還會結合中國傳統文化元素，做一些原創類的新中式設計作品。雖然設計手法尚顯稚嫩，但是作為高中生來説，其實已經相當了得！不管怎麼説，一個高中的小姑娘能夠如此放手去做，還是值得我們的稱讚和佩服的！

目前，在苗聖愛的工作室page中，還是「出圈」的那件粉色生日禮服賣的最好。很多年輕的女孩子，都會跑來選購這件禮服，來給自己過一個獨特的生日。也許，通過這種形式，虛擬世界與現實的聯繫並不再那麼遙不可及。

虛擬服裝設計，居然越來越火了？

在幾年前，很多人都會覺得虛擬服裝僅僅不過是「智商税」「割韭菜」的存在。而最近，它卻慢慢壯大成長，正在變成一門獨特的商業藝術。有的人會在遊戲裏一擲千金，有些人會在自己嗜好的領域投入大把的金錢與精力。虛擬產業文化，正在不斷的衝擊當今市場，成為令人不可忽視的存在。

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而虛擬服裝相比於普通時裝可能並非最好看、最高級的存在，但卻實實在在的，讓選擇它的人感受到了獨特的數字魅力，同時也產生了可觀的價值營收。這項藝術正在變得越來越成熟，讓各種時裝品牌都不敢小覷。現在，不僅是小眾工作室，越來越多的大品牌，自己也開始慢慢嘗試設計虛擬時裝，踏足新的時尚創意領域。比如，2021年老佛爺Karl Lagerfeld的777件售價77歐元的虛擬單品，僅用時33.77秒就銷售一空！

同時，虛擬時裝設計還催生出完整的包括「虛擬時裝設計師」「虛擬時裝設計大獎」等一系列上下游行業及產業鏈。越來越多的更精細、更時尚美觀的作品，正在通過無數新興設計師的手被設計出來。也許不用多少年，這個被我們認為是「大型QQ秀」的新玩意，就會以意想不到的速度進入我們的日常生活之中了！

未來真的在年輕人手裏

寫到這裏，日站君不由得想起來前幾年還為大家介紹過，在「我的世界」裏通過提供建模服務，建立公司、年收數百萬的19歲少年Thomas Sulikowski。與苗聖愛一樣，他們都通過自己感興趣的，微小的事物做出了新的事業，讓人不得不感嘆這波「後浪」是越來越強了！

同時，日站君也再一次認識到，機會總是存在於各個角落，它們有些時候甚至不值一提，亦可能被我們當做「笑柄」「韭菜」——但也正是會有那麼一批人，他們會通過自己的投入，抓住這些微小的機會，創造出新的奇蹟。

不知道對於「虛擬時裝」，大家是否有了一些新的看法和見解呢？留言區裏期待你的分享。

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】