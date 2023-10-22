舞台意外｜SNH48段藝璇遭巨型鐵製背景板壓倒在地 全場恐慌尖叫
撰文：ETtoday
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男團MIRROR於2022年7月28日在紅館開唱時，爆發500公斤大螢幕砸落意外，導致2名舞者李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）受傷送醫。
如今再傳出有類似的舞台意外，內地女團「SNH48」成員段藝璇在舞台劇演出過程中，身後比她高出2倍的背景板突然倒塌，她當場被砸中倒地，驚險過程全被錄下發到網上。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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「SNH48」成員段藝璇21日在青島演出舞台劇，當時舞台上有一塊比她高出2倍的大型背板，當她一站到背板前，板子卻應聲倒塌，重重地壓在她身上，引來台下粉絲驚呼，演出結束後她緊急前往醫院治療，也向粉絲報平安表示檢查後沒有腦震盪，頭暈現象應是先前頸部舊疾導致，解釋背板雖然是鐵製的骨架結構，但由於是井格式排列，她幸運是被壓在中間空洞處，才能躲過一劫。
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段藝璇起身後被帶回後台休息好一陣子，堅持回到舞台演出，但被發現手部明顯顫抖，似乎身體不適，最後撐不下去才被送往醫院檢查。不少粉絲氣憤要求官方給個交代，質疑工作人員為何沒有做好安全檢測，罔顧藝人生命安全，也讓人聯想到先前香港男團MIRROR的舞台意外，阿MO是傷勢最嚴重的舞者，當時因為頸椎爆裂進行兩次手術，情況一度命危，昏迷9日後終於清醒，牧師爸爸李盛林每週發信報告他的狀況。留院1年的他曾被醫生診斷95％無法恢復，如今頸部終於能有限度的左右轉動。
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