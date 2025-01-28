小紅書網民相約在金門看禁片：台灣成中國敏感電影的觀影天堂？

撰文：許祺安
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日前，外媒關注到有福建網民在小紅書相約一起去金門看電影，其中包括不少在中國大陸的敏感電影，例如在金馬獎奪下最佳劇情片、婁燁導演的《一部未完成的電影》。報道指出，2018年前，許多中國影迷會特地搭飛機到台灣看電影、參加影展，不過後來隨著大陸方面禁止台灣自由行，交流隨之中斷。

報導指出，香港也曾是內地影迷的觀影勝地。但在2020年港區國安法實施後，許多紀錄片和電影相繼被撤檔，許多內地影迷無法在香港觀賞到中國的紀錄片和電影，搭船到金門看中國禁片，成為新的選擇，也是福建居民的「特權」。

《一部未完成的電影》劇照
《一部未完成的電影》劇照

BBC一篇《十公里外的自由：金門如何成為中國「敏感電影」的觀影天堂 》一文中，2001年起，台灣金門、馬祖與中國福建沿海地區實施小規模通商、通航和通郵的「小三通」。2019年，受兩岸政治情勢及新冠疫情影響，中國限制旅客赴台灣旅遊，直到2024年年中，才開放福建省居民到台灣馬祖跟金門自由行、團體旅遊。此舉被認為是兩岸旅遊交流融冰的訊號。

「小三通」重開，金門市區隨處可見中國年輕人排隊買手搖飲、騎電動機車代步的身影。根據台灣行政院內政部移民署統計，福建旅客透過小三通入境金門，已超過4萬人次。在小紅書可以看到許多福建年輕人，到金門影院觀看中國大陸無法看到的敏感電影，成為一種新現象。

《一部未完成的電影》劇照

中國春節檔電影票房將創下新高？

此前報道，截至1月26日11時33分，2025年春節檔上映新片預售總票房突破6億（人民幣，下同）。

春節檔預售票房破6億。

數據顯示，春節檔新片目前票房已破6億，排名前6的電影依次為《射鵰英雄傳：俠之大者》《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《封神第二部：戰火西岐》《蛟龍行動》《熊出沒·重啟未來》。

據《證券時報》，有業內人士認為，隨著產能的回暖和大片的定檔，2025年春節檔有望創下票房和觀影人次的新高。

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