棋手柯潔獲「鬥地主」大賽冠軍　網民質疑參賽實為遊戲做宣傳

「鬥地主」啤牌遊戲在內地很流行，近年網上對戰版本亦掀起熱潮。 圍棋職業九段棋手柯潔在近日舉辦的「鬥地主」錦標賽全民星賽中，以第3名獲得決賽席位，並在11月30日舉辦的決賽中以穩健的牌局策略一路過關斬將，9局結束後贏得冠軍。

柯潔微博秀出「鬥地主」比賽排名。（微博截圖）

據報道，首次參加「鬥地主」比賽就取得冠軍的柯潔在賽後採訪中表示，「很滿意，也很歡樂」、「希望以後再多拿一些冠軍，無論甚麼冠軍自己都想拿」。他又稱，自己平時會靠「鬥地主」來緩解比賽壓力，但不會沉溺其中。

當天晚上，柯潔贏得「鬥地主」冠軍的消息登上微博熱搜榜，柯潔隨後發微博秀出比賽排名，並開玩笑表示：「不務正業嗷？得得得得得得得得得得得得」（編按：多個「得」字連用，在北方口語裏是表示認同對方說法，但常帶有不耐煩情緒或意味）。

不少網民表示，柯潔是「腦子好的人，做啥都能奪冠」，還有人說，「人們已經習慣了他奪冠」「這是降維打擊吧！」（編按：「降維打擊」是內地科幻小說家劉慈欣作品《三體》系列提出的概念，後多被用來形容對次級文明的攻城略地）。但也有網民質疑柯潔參加比賽主要是為該款「鬥地主」遊戲做宣傳。

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