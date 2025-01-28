2025年首家造車新勢力倒下　合創汽車燒光30億僅售出4萬部車

在燒光30億元並售出4萬台車之後，合創汽車科技有限公司於2025年1月16日被廣州市南沙區人民法院列為失信被執行人，成為2025年第一家倒下的「造車新勢力」。據中國執行信息公開網顯示，合創汽車因未履行執行和解協議，涉及服務合同糾紛案件，履行情況為全部未履行。法院判決要求合創汽車向申請執行人支付2120556元（人民幣．下同）。



在此之前，廣汽集團已發布公告，稱公司審議通過了一項按股比為參股公司提供借款的議案，專項用於支付員工工資及經濟補償金，其中廣汽及控股子公司廣汽埃安按股比提供約2380萬元借款。此外，廣汽埃安將承接合創汽車產品的售後服務，根據10年售後服務期限，股東各方將提供不超過1.74億元的借款。

合創汽車的經營困難早有預兆。自2024年1月以來，該公司陸續傳出拖欠員工工資、裁員等消息。在2024年7月，合創汽車在廣州總部僅剩50餘人維持基本運作，並在11月的廣州車展上缺席。

合創汽車被列「失信被執行人」。（中國新聞周刊）

合創汽車的前身為廣汽蔚來，成立於2017年12月28日，當時廣汽集團與上海蔚來汽車有限公司共同設立，計劃總投資為12.8億元。2020年，廣汽蔚來推出首款產品合創007，該款純電動SUV的銷量卻僅為508台。隨後，蔚來退出，廣汽蔚來更名為合創汽車，並經歷三輪融資，累計達30.05億元。

合創汽車在推出多款新產品後，依然未能打開銷路。根據數據，2022年、2023年，合創汽車年銷量分別為1.86萬輛和1.89萬輛，而2024年全年銷量則低於4950輛，同比下降82.32%。2023年合創汽車的營收為24.4億元，利潤總額為-18.4億元，2024年1-11月的數據顯示營收為6.17億元，利潤總額為-11.3億元。

合創汽車車型。（中國新聞周刊）

作為股東的廣汽集團已承諾兜底合創汽車，但自身也面臨發展壓力。2024年，廣汽集團銷量下滑20.04%，預計淨利潤同比減少72.91%至81.94%。廣汽集團表示，受價格競爭及市場變化影響，汽車銷量減少，並投入約180億元應對市場競爭。

廣汽集團計劃在未來三年推出22款全新車型，挑戰自主品牌銷量200萬輛的目標。合創汽車的倒下提醒業界，造車並非易事。《中國新聞周刊》指出，行業的洗牌才剛剛開始，未來仍有可能出現更多的爆雷事件。