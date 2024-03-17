像造車一樣造房子！　廣州CMC組合模塊建築試點完成首次吊裝

3月16日，廣州白雲機場三期方石項目完成首個模塊化房屋吊裝，標誌著廣州市CMC（Composite Module Construction）組合模塊建築試點項目啟動。相關負責人表示，基於該項創新技術，可真正實現「像造汽車一樣造房子」。



工廠組裝成集成房屋，現場總裝完成

要實現像造汽車一樣造房子，就需要CMC。什麼是CMC？它具有哪些特點？中建科技華南公司設計總監李文介紹，CMC是一種模塊化建築新體系，中文譯名為鋼-混凝土組合模塊結構集成建築。它包括兩部分：一是「像造汽車底盤一樣」在工廠預製模塊底盤；二是集成建築，依託「模塊底盤」完成外牆圍護、機電設備、裝飾裝修，像造汽車一樣在工廠製造房屋單元。房屋單元運輸至工地現場、組裝成建築空間後，通過在牆體空腔、模塊拼縫、樓板底模上澆築混凝土形成鋼-混凝土整體組合結構，從而實現建築結構、圍護、機電、內裝四大系統的集成。「其核心的顛覆式技術是模塊化鋼-混凝土組合結構新體系及其智能製造裝備；其核心價值是集成建築，實現像造汽車一樣造房子」。

依據現行的道路交通運輸法規，CMC可以將建築拆分為寬度不超過4米，高度不超過3.9米，長度不超過12米的房屋單元，最大可以構築面積在100平方米左右的無梁空間，可以應用在學校、住宅、公寓、酒店等多種人居建築的建造中。

廣州首個應用CMC產品的重大民生工程在白雲機場三期方石項目開始吊裝 （羊城晚報）

「相較於現有模塊化建築，CMC體系有5個方面的優勢：一是抗震性能更好；二是解決了傳統模塊化雙柱、雙梁、雙板等難題；三是工程內智能化製造程度更高；四是造價更經濟；五是現場免支模拆模、綁鋼筋，工地更高效、更安全。」李文介紹。

首個應用CMC重大民生工程落地白雲區

據介紹，廣州白雲機場三期方石項目是首個應用CMC「未來人居」產品的重大民生工程。方石項目總建築面積約23.99萬平方米，建成後可提供1596套安置房，項目整合先進技術和BIM應用，住宅裝配率達79%。其中，幼兒園作為項目的重要配套，總建築面積為3299.71平方米，內設9個幼兒班級和1個托兒班，建成後將為安置區居民提供290個學位。

廣州首個應用CMC產品的重大民生工程在白雲機場三期方石項目開始吊裝 （羊城晚報）

據介紹，幼兒園採用CMC組合模塊建築產品建造，項目團隊根據幼兒園的定制化需求，將教學樓拆分為57個CMC產品，在中建科技CMC智能工廠完成模塊結構、機電設備和裝飾裝修的自動化生產，組裝成內外精裝的集成房屋後運輸到「總裝車間」——智慧工地，再裝配成「模組」，一體化澆築成形，房屋即可投入使用。建造現場，首個CMC模塊的吊裝從試吊到定位吊裝完畢僅用了25分鐘，據現場負責人介紹，每個CMC模塊的平均吊裝時間在半小時左右。相較於傳統建築，CMC體系不用在施工現場支模板、綁鋼筋，將工地現場施工量減少至20%，工期也同步縮短。

廣州建築業持續技術創新落實新質生產力理念

廣州機場建設投資集團有限公司建設管理部副總經理李東旭表示，廣州白雲國際機場三期擴建工程是國家重點項目，CMC組合模塊化建築技術的引入，將助力安置區居民住有所居、住有宜居。

廣州首個應用CMC產品的重大民生工程在白雲機場三期方石項目開始吊裝 （羊城晚報）

廣州市住房和城鄉建設局方面表示，廣州一直以來始終高度重視新型建築工業化的發展，接下來，廣州建築業將全面貫徹落實新質生產力理念，通過精准的政策扶持和持續的技術創新，推動建築業實現深層次、寬領域的轉型升級。聚焦以建造方式變革促進「好房子」建設，大力推進智能建造城市試點，開拓智能建造與新型建築工業化協同發展新思路，激發建築業發展新動能，加快推動建築業高質量發展。