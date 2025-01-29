外媒：四川打造激光核融合設施　或助核武升級無須試爆

《路透社》引述兩家分析組織的專家報道，中國似乎正在四川省綿陽市建造一座大型激光點燃核融合（laser-ignited fusion）研究中心，這可能有助於其核武設計與探索發電方式。



美國獨立研究機構CNA研究員埃弗萊斯（Decker Eveleth）向《路透社》提供的施工文件顯示，該設施名為「激光核融合重大裝置實驗室」（Laser Fusion Major Device Laboratory），其選址正是美方早在2020年已注意到的綿陽研究區域。當時，美俄核武控制談判代表比林斯里（Marshall Billingslea）曾發布數張衛星照片，指綿陽市有一處清空土地，美方標記為「自2010年以來的新研究或生產區域」。

《路透社》引述2家分析組織的專家報道，中國似乎正在四川省綿陽市建造1座大型激光點燃核融合研究中心。（路透社）

根據衛星影像分析，這座研究中心設有四個外圍「臂部」，作為激光間，並有一個中央實驗區域（靶室），內含氫的同位素。這些同位素將透過強大激光發生核融合，產生能源。埃弗萊斯表示，該實驗間的規模比目前世界最大的美國國家點火設施（National Ignition Facility，NIF）還大約50%。

美國國家點火設施斥資35億美元建造，並在2022年成功達成「科學收支平衡」（scientific breakeven），即核融合反應產生的能量超過激光打入目標的能量。

詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies，CNS）專家也參與分析這一設施的用途。美國智庫史汀生中心（Henry L. Stimson Center）核政策專家奧伯克（William Alberque）指出，任何擁有美國國家點火設施這類設施的國家，都能夠且很可能將增強對自身核武的信心及改進現有設計，並在毋須進行試驗的情況下推動未來炸彈的設計。

報道介紹，點燃核融合燃料的技術讓研究人員能夠分析此類反應的機制，並可能成為未來潔淨能源的來源。然而，這同時也讓研究人員能夠在不進行核試爆的情況下，檢驗核武引爆的細微變化，這使外界關注其軍事應用的潛在風險。