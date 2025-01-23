特朗普擴張領土和中國統一台灣不能相提並論

美國總統特朗普（Donald Trump）1月20日發表的就職演說稱，要把「墨西哥灣」改成「美國灣」；要用美國已故總統麥金利（William Mckinley）的名字重新命名北美洲最高峰；具體點名要「收回」巴拿馬運河。

當天他簽署行政命令將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並用美國已故總統麥金利的名字將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」重新命名為「麥金利山」。

特朗普何時收回巴拿馬運河未可知。但是特朗普對加拿大、格陵蘭島以及墨西哥灣感興趣是眾所周知的事實。麥金利於1897年首次出任美國總統，以推動美國徵收關稅、擴張美國領土而聞名。特朗普對麥金利的推崇似乎暗示了其在關稅和領土擴張方面將效仿麥金利。輿論普遍認為，特朗普所宣稱的黃金時代是擴張的時代。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓舉行的總司令舞會上手持寶劍。（Reuters）

一些學者認為特朗普擴張主義有利北京處理台灣問題。因為特朗普的對外擴張主義一旦付諸於行動，將嚴重衝擊國際秩序，同時也給北京處理台灣問題提供更強的正當性。

在筆者看來，這背後的邏輯實際上是將北京處理台灣問題等同於美國的擴張。而特朗普奉行對外擴張和北京處理台灣問題，兩者沒有可比性。

特朗普的擴張傾向如果僅僅停留在口頭宣示，這可能是一種談判策略，意在同加拿大、墨西哥或者丹麥談合作時順利推進，對方為了避免喪失主權，很大可能會在同美國合作時以美國為主。

圖為2025年1月21日，美國總統特朗普（Donald Truno）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）出席在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行的全國祈禱日（National Day of Prayer）儀式。（Reuters）

如果特朗普的擴張主張付諸實踐，就是赤裸裸的擴張。加拿大是獨立主權國家，格陵蘭島隸屬於丹麥，在主權上並不屬於美國。墨西哥灣是因為靠近墨西哥所以傳統意義上被稱為墨西哥灣，特朗普將其更名為美國灣，暗示了對墨西哥的吞併野心。以美國今時今日的地位，採取何種措施和手段將他國領土併為美國領土都是不光彩的。強迫施壓是必然的。

台灣問題之於中國和巴拿馬加拿大格陵蘭之於美國，並不同。有着根本性質的區別。台灣和中國大陸隸屬同一個中國，台灣當局謀求獨立不過是近二三十年的事。蔣介石敗退到台灣後相當長的歷史時期都將反攻大陸作為目標。無論是台灣還是中國大陸，矛盾的核心是政見不一導致的治理隔離，必須解決的問題是兩岸人民如何在一面旗幟下共存的問題，不存在擴張一說。

台灣問題是中國的內部問題。特朗普的擴張主義是美國吞併其他國家的領土，對其他國家的主權有覬覦之心，試圖通過霸權手段逼對方就範，以此來增強美國的實力。

美國從未承認台灣的獨立地位。圖為特朗普就職時，台灣當局的立法院長韓國瑜與台駐美代表俞大㵢臉連儀式現場都沒進去，只是被安排在國會山莊內的遊客中心一處廳堂觀禮。（台駐美代表處）

特朗普上台後真正有利於台海局面的，或許是特朗普的和平主張。他的就職演講大篇幅聚焦國內問題，在談到軍事問題時說，「我們的武裝部隊將擺脱束縛，專注於他們唯一的任務--擊敗美國的敵人。我們衡量成功的標準不僅是我們贏得的戰鬥，還有我們結束的戰爭，或許最重要的是：我們從未捲入的戰爭。我最驕傲的遺產將是成為一名和平締造者和團結者。這就是我想成為的：和平締造者和團結者。」

結束戰爭，不捲入衝突，成為和平締造者，如果特朗普真的能夠做到這些，那麼北京統一台灣時，美國介入的可能性將微乎其微。對於替盟友出頭越來越謹慎的美國，急於結束中東戰爭和俄烏衝突的美國，會轉頭轉入另一場同中國直接對抗的局面嗎？很難想象。

特朗普第一任期曾主張退出北約，從敘利亞撤軍，但是在國內建制主義精英的壓力之下，都沒有實現。特朗普第二任期能夠多大程度上實現自己的政治主張未可知，美國從充當世界警察到保持孤立的轉變不會是一蹴而就的。