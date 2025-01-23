特朗普高官：即使台灣失守　美國民眾生活不受影響

隨著特朗普領導的新一屆美國政府正式上任，五角大樓中負責印太事務的高級官員對於援助烏克蘭的必要性表達了質疑：一些官員反對所謂「援助烏克蘭可以遏制中國」的說法，並直言台灣問題對美國並非「生死攸關」。



有媒體報道提到，新政府國防部的人事任命釋放出對華政策及烏克蘭戰爭立場的重要信號。其中，海軍陸戰隊退伍軍人奧斯汀・達默（Austin Dahmer）被任命為國防部副助理部長，負責戰略事務。他在社交平台X上曾明確表示，「即便台灣『失守』，美國民眾仍能繼續安全、繁榮且自由地生活。」

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在美國華盛頓首都參加就職典禮。（Reuters）

根據報道，特朗普政府的國防部新任命官員中，包括曾協助起草《國防戰略》的埃爾布里奇・科爾比（Elbridge Colby）的門生達默，以及保守派智庫傳統基金會前高級政策顧問亞歷山大・貝萊斯-格林（Alexander Velez-Green）。此外，曾任美國眾議院「中國問題特別委員會」顧問的約翰・諾（John Noh），則被任命為負責東亞事務的助理部長。

據悉，這些人事任命均無需參議院確認，官員已即刻上任，而特朗普提名的國防部長候選人仍待確認。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的國防部長人選海格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓國會大樓出席特朗普的總統就職典禮。（Reuters）

綜合媒體報道，達默和科爾比過去長期反對「援助烏克蘭遏制中國」的觀點。達默去年在社交平台上發文稱，「如果我們想遏制中國，那就直接針對中國……中國不在烏克蘭作戰。」他認為，亞洲對美國利益更為重要，並主張歐洲應在遏制俄羅斯方面承擔更大責任。

此外，即便曾短暫訪問台灣，達默仍公開表示，美國不會因保衛台灣而「折斷自己的矛頭」。他重申台灣問題的重要性，但強調不應過度捲入此事。

斯坦福大學研究員奧麗亞娜・斯凱拉・馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）在接受媒體訪問時表示，停止援助烏克蘭可能釋放出美國「不關心世界事務」的信號，進而引發中國誤判。她認為，拜登政府援助烏克蘭的目的是減少過度捲入此衝突，以便集中精力保衛台灣。

對於一些西方政客將台灣與烏克蘭類比的言論，中國外交部多次強調，台灣問題純屬中國內政，與烏克蘭問題的性質完全不同。中方重申，任何企圖分裂中國的行徑都將遭到堅決反制。