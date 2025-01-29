港珠澳大橋貿易總值破萬億　輻輳230國助大灣區成全球商貿樞紐

《人民日報》1月29日報道，據拱北海關數據顯示，自2018年10月港珠澳大橋開通至2024年12月，經大橋珠海公路口岸（簡稱「大橋口岸」）的進出口總值已突破人民幣1萬億元。隨著當地加速建設港珠澳大橋經貿新通道，跨境貿易活力持續增強。



報道指出，港珠澳大橋開通後，進出口貨物品類不斷豐富，從生鮮農產品到日常百貨，從傳統勞動密集型產品到高新技術產品均通過大橋通行。從過去的外貿「老三樣」（服裝、家電、家具）到「新三樣」（電動車、鋰電池、太陽能產品），大橋已成為華南地區重要的貿易樞紐。

作為跨境直購出口的重要口岸，大橋口岸近年來吸引眾多電商企業入駐。報道介紹，這些企業利用大橋便捷的交通優勢，透過香港、澳門的國際機場建立出口通道，進一步拓展全球市場，助力中國商品快速「出海」。

根據官方統計，自港珠澳大橋開通以來，經大橋口岸進出口貨物的收發地已覆蓋中國31個省（區、市），外貿合作夥伴已達230多個國家和地區，進一步擴大中國與全球市場的連結。隨著港珠澳大橋貿易新通道建設不斷深化，其在粵港澳大灣區經濟發展中的戰略地位日益凸顯，未來預計將推動更多高附加值產業的貿易增長。