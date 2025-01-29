成都蛇年第一班中歐班列開出　滿載2000多噸貨物發往俄羅斯莫斯科

周三（1月29日）凌晨1時05分，一列滿載百貨、日用品和汽車零配件的中歐班列，從成都國際鐵路港駛出，該班列經阿拉山口出境，預計10天後抵達俄羅斯首都莫斯科。

這也是中歐班列（成渝）2025農歷新年開行的首趟班列。整個春節期間，成都國際鐵路港每日到發的國際班列近10班。



成都蛇年第一班中歐班列開出。（網上圖片）

成都蛇年第一班中歐班列開出。（網上圖片）

班列滿載2000多噸貨物發往俄羅斯莫斯科。（網上圖片）

據成都國際鐵路港相關負責人表示，本趟班列共掛有55個貨櫃，總重約2000噸。通過北線蓉歐速達班列，預計用時10天就可抵達俄羅斯莫斯科。

據了解，蓉歐速達班列，按國際鐵路運輸定站點、定線路、定車次、定時刻全程組織，實現全程各段運輸無縫銜接和穩定可控，時效精準且服務優質，為貨物運輸提供更可靠的保障。

班列滿載2000多噸貨物發往俄羅斯莫斯科。（網上圖片）

成都國際班列已成功開行立足於全程時刻表至波蘭羅茲、俄羅斯莫斯科方向的蓉歐速達班列，並實現雙向穩定常態化運行。。（網上圖片）

成都國際班列已成功開行立足於全程時刻表至波蘭羅茲、俄羅斯莫斯科方向的蓉歐速達班列，並實現雙向穩定常態化運行。

2024年，中歐班列（成渝）開行量超5700列，年度開行量佔全國開行總量的三分之一。截至目前，中歐班列（成渝）運行線路拓展至50多條，覆蓋歐亞120多個城市節點，構建起以成渝為中心，西進歐洲、北上蒙俄、東聯日韓、南拓東盟的「四向」國際物流運輸體系。