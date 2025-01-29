Starbucks內地銷售額跌6% 瑞幸崛起成中國最大咖啡品牌
撰文：孫聖然
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Starbucks（星巴克）周二（1月28日）發布財報，顯示2025財年第一財季，收入93.98億美元，按年減少0.29%。當季全球同店銷售額下降4%，當中，中國同店銷售額下降6%。
門店方面，Starbucks 2025財年第一季度新增377間門店，截至該季度末門店總數達到40576間，其中53%為直營店，47%為特許經營店。
截至2024財年第一季度末，Starbucks美國和中國的門店數量，合共佔該公司全球門店總數的61%，美國和中國的門店數量分別為17049間和7685間。
不過，在中國等地市場，Starbucks仍要面對不小的競爭。
據彭博社報道，2023年全年，瑞幸總銷售額達到約248億元(人民幣，約合34.5億美元)，已經超過Starbucks在中國的可比年銷售額31.6億美元，成為中國市場最大咖啡連鎖品牌。
截至2023年底，瑞幸咖啡國內門店數量超過1.62萬間。幸運咖等品牌的崛起，也在不停攪動中國咖啡飲品市場。
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