Starbucks內地賣紅燒肉拿鐵一杯68元　網民：一片豬肉脯多30元？

日前，貴州茅台和瑞幸咖啡合作推出的「醬香拿鐵」爆紅，隨後咖啡界推出不少新鮮口味搭配，日前有網民發現「星巴克Starbucks」推出一款名為「年豐鹹香拿鐵」的「紅燒肉拿鐵」，要價一杯68元（人民幣，下同），引發網民熱議。



商品介紹顯示，「東坡紅燒肉風味醬和濃縮咖啡融合，加入蒸煮後的牛奶，最後飾以東坡紅燒肉風味醬和豬肉脯」，此口味的咖啡售價68元，新奇的搭配引發網民熱議。但亦有網民批評，一杯拿鐵38元，「加了一片豬肉脯就貴了30元，根本是詐騙。」



星巴克中國回應內媒時介紹，「年豐鹹香拿鐵」是星巴克在2024中國龍年新春推出的龍年限定新品，屬於臻選年味特調咖啡系列。該款龍年限定新品12月上新，售賣到2月27日。

醬香拿鐵曾經在深圳一杯難求：

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星巴克中國稱，臻選年味特調咖啡受到顧客歡迎，還有顧客主動到門店來詢問了解年豐鹹香拿鐵這款飲品」，亦有星巴克店員透露，該商品銷量還不錯，「主要是看個人口味是否喜歡甜鹹，是否喜歡紅燒肉，之前有顧客很喜歡吃紅燒肉，喝完評價道加了豬肉脯很好吃」。據了解，該款咖啡在湖北武漢恆隆廣場臻選店已售罄。

對於紅燒肉和拿鐵的搭配，網民反應不一。有網民興奮表示想嘗試，但亦有網民認為價格太貴，「我買個6元豬肉脯放上去不就好了」、「不是紅燒肉是豬肉脯」，也有不少網民不能接受兩者的搭配，「喜歡吃紅燒肉和喜歡喝咖啡的人都沉默了」、我允許它倆同時出現在我的胃裡，但不接受同時出現在我嘴裡。」

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網民點睇：

我允許它倆同時出現在我的胃裡，但不接受同時出現在我嘴裡。

一片豬肉脯30元？我自帶肉脯DIY或羊肉串也可以。

這個世界癲了！什麼都吃得下！

是不是需要配1瓣蒜？

這一杯68元，有錢人的世界我不懂！

豬肉脯和紅燒肉不是一回事，謝謝

