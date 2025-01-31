DeepSeek橫空出世在杭州：深圳科技業的盛世隱憂？

2024年底，一家名為深度求索（DeepSeek）的AI公司突然闖入公眾視野，橫掃全球。這家由廣東湛江高考狀元梁文鋒創立的公司，僅用18個月便研發出性能超越GPT-4的大模型，一夜間讓美國股市損失幾千億美金。



本文轉載自微信公眾號《三月初六》。



深度求索（DeepSeek）的AI公司突然闖入公眾視野。 （Getty Images)

但令人玩味的是，這個廣東狀元的創業故事，卻未在深圳或廣州上演而是在1600公里外的杭州。

深圳作為中國科技創新的前線陣地，誕生了華為、騰訊、比亞迪等企業巨頭，5G通訊、新能源車、網路生態鏈已形成全球影響力。

但近年來新創科技企業數量成長放緩，作為粵港澳大灣區的核心引擎，表面上實力強勁的深圳是否正在經歷某種結構性隱憂？

2023年7月6日，中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC）上可以看到 AI（人工智能）標誌。（Reuters）

深圳曾用「時間就是金錢，效率就是生命」重塑了中國的發展邏輯。然而，如今面對AI革命的新浪潮，深圳有點力不從心，有一些短板不光要砸錢，而且還需要時間。

分析深度求索（DeepSeek）選擇將總部設在杭州而非深圳，我們可以發現深圳在AI 科技競爭當中的一些不利因素。

1. 廣東的高等教育程度正在拖廣東的後腿

新創企業的選址常與創辦人的背景緊密相關。 deepseek 之所以選擇杭州創業一個主要因素是，創辦人畢業於杭州的浙江大學。

據說當初梁選擇浙大是因為廣東省內的大學缺乏足夠的吸引力。全國最強的經濟大省，卻不能搞好一所頂尖的大學，確實有點遺憾。

廣東最好的大學就是中山大學，客觀地說中山大學是很難吸引國內頂尖學霸的。照理說中大也是有近百年歷史的名校了，近年來錢也沒少投，可影響力與一線名校比還是差那麼一點。

中山大學附屬第二醫院（中山二院）。（橙柿互動·都市快報）

深圳的就更不要說了，原來轟轟烈烈的南方科技大學雷聲大雨點小。深圳原來憑藉高薪招攬了全國各地許多優秀的人才，但是現在吸引高層次人才方面，各地都很捨得砸錢，深圳在這方面的優勢正逐漸消失。如果廣東不能自己培養高階人才，以後會越來越難，廣東的高等教育水準正在拖廣東的後腿。

2 .深圳房價與生活成本長期高企，對新創企業留住人才形成壓力

深圳與杭州都是國內宜居城市，但是杭州雖然房價比深圳友善很多。有人算過一筆帳：在杭州未來科技城，同樣薪資可負擔的居住面積是深圳南山區的1.8倍。

深圳房價收入比已達36.5，是杭州的1.6倍。某獵人頭公司數據顯示，AI博士候選人中有43%因住房壓力將深圳offer排在杭州之後。

這種成本壓力推高了創業的試誤成本，正倒逼創業者選擇其它城市。

3.深圳科技巨頭林立（騰訊、華為、大疆等），這些大企業對深圳有利也有弊，大公司佔有大量資源，新創企業易面臨資源擠壓。

杭州的競爭環境相對寬鬆，同時具備足夠的人才產業配套，適合新創公司在成長期避開直接競爭，專注技術突破。

客觀地說深圳也為促進中小企業創新，出了許多政策，投了不少錢，可如今城市之間比拼的不再是政策優惠的簡單疊加，而是如何構建激發原始創新的製度環境。

深圳需要思考的，或許不是如何留住下一個梁文鋒，而是如何培育能讓百個梁文鋒自然生長的創新生態。

深圳需要重新定義「深圳速度」的內涵－從追逐規模擴張的加速度，轉向培育創新種子的慢智慧。畢竟，真正的科技突破，從來不是規劃出來的，而是在適宜的土壤中自然生長出來的。