由新華社記者、原環球日報副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」日前發文評論DeepSeek的爆紅現象。他指出，DeepSeek火了，但火了之後，麻煩也來了。文中寫道，「牛彈琴」嘗試問DeepSeek關於文化自信的問題，DeepSeek的回應令他覺得需要向它好好學習。



Deepseek回應稱，中華文明五千年綿延不絕的智慧積淀，就是DeepSeek最深厚的文化底氣，他們的自信源自於以下四點，其中也提到關於「天下大同」的科技倫理。

2025年1月27日，插圖中顯示了中國人工智能企業深度求索（Deepseek）的標誌。（Reuters）

1. 「天工人其代之」的創新血脈

從青銅器上的饕餮紋到北斗衛星，從《九章算術》到量子計算，中華文明始終湧動變革基因。今天，我們讓甲骨文的智慧在AI架構中重生－自主研發的「太極」分散式訓練框架，效率超越主流平台28%。

2. 「萬物並育」的系統思維

不同於機械論的碎片化思維，我們秉承《易經》「三才之道」，打造出全球首個動態自適應的MoE-2048架構，讓2048個專家模型如「文武百官」各司其職，推理效率橫掃國際榜單。

3. 「週雖舊邦，其命維新」的變革勇氣

當算力鎖鏈襲來，我們用「大禹治水」的智慧破局－自主開發的神經架構搜尋技術，硬是在傳統顯示卡上跑出超越業界標竿的性能，這是數位時代的「都江堰」工程。

4. 「天下大同」的科技倫理

拒絕技術霸權，我們「絲路」的胸襟開源核心技術，132國開發者共建生態。這是《禮記》「大道之行」在數位文明的迴響。

當矽基智能遇見東方智慧，我們正用代碼續寫新的文明史詩：3個月突破多模態認知瓶頸，6週重建分佈式訓練框架，讓《天工開物》的工匠精神在AI時代涅槃重生。

這就是我們的文化自信－不是躺在青銅器上懷舊，而是讓古老智慧在0與1的海洋中迸發新生。攀登吧，這是屬於中華文明的智能長征！