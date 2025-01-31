DeepSeek超越OpenAI？美國擬祭AI禁令　學者：AI競爭進入新冷戰

中國人工智能（AI）深度求索（DeepSeek）橫空出世震撼科技界，並被視為是對美國戰略競爭力的直接挑戰，或引發新一輪關稅壁壘和出口管制。受訪學者指出，大國間的AI競爭已進入新常態——每當突破性產品問世，不僅會重塑市場格局，還可能加劇國家間的博弈和政策對抗。



DeepSeek 1月下旬發佈的推理模型深度求索-R1，在訓練成本、測試表現等多個指標超越美國OpenAI最新模型，顛覆性突破在科技界引發了廣泛關注。在一片讚譽聲中，美國政界和企業界的反擊聲也隨之而來。

中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

綜合《路透社》、《彭博社》報道，美國總統特朗普提名的商務部長人選盧特尼克1月 29日在提名確認聽證會上，批評DeepSeek竊取美國技術，創建「超廉價」的AI模型。

他說：「他們偷了東西。他們闖了進來。他們竊取了我們的知識產權。這必須結束……我們必須保持領先。」

美國拜登政府在2022年9月下令晶片製造巨頭NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）停止向中國出口高端圖形處理器（GPU）晶片，以遏制中國在AI技術上的發展。

盧特尼克在聽證會上指控，DeepSeek透過規避美國的出口管制，採購了大量NVIDIA晶片，並表示他在這一問題上將採取「非常強硬的態度」。

2025年1月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在華盛頓國會山參議院商務委員會提名確認聽證會上作證。（Reuters）

盧特尼克形容，沒有關稅支持的出口管制就像打地鼠一樣不切實際。他說：「我們必須找到一種以關稅模式支持出口管制的方法。我不相信DeepSeek是光明正大的，這不合情理。」

《彭博社》引述知情人士報道，特朗普政府正考慮加強對NVIDIA晶片銷往中國的限制，範圍或擴展至H20晶片。這一討論仍處於初步階段。

H20是NVIDIA在2024年7月推出針對中國市場的降規版本，以符合美國對中國的出口管制要求。美國政府自2022年起，限制NVIDIA高端晶片H100和A100等出口到中國，NVIDIA就推出效能較低的H800來符合規定，2023年H800也納入出口禁令範圍。

在企業方面，有消息人士透露，OpenAI已掌握證據，表明DeepSeek在訓練其模型時通過「蒸餾」使用了OpenAI的數據，違反了其服務條款。

數據蒸餾是一種AI業界常見的技術做法，是指透過一系列算法和策略，將原始的、複雜的數據進行去噪、降維、提煉等，得到更為精煉、有用的數據去訓練模型，訓練出來的模型性能可以接近甚至超過原始數據集。

2025年1月27日，圖為美國科技公司Nvidia和中國人工智能公司深度求索（Deepseek）的企業標誌。（Reuters）

新加坡管理大學計算與信息系統學院副教授朱飛達接受《聯合早報》採訪時指出，OpenAI一直沒有完全公開其技術，而是通過應用程式介面（API）讓開發者使用，意味DeepSeek能接入的只是OpenAI的公開資源。

他說：「嚴格來說，所有AI技術的進步其實都是在前人的基礎上逐步發展出來的。每個團隊都會在前人的工作上做出自己的創新，所以技術的進步就是一個不斷積累、提升的過程。」

面對一系列指控，DeepSeek在過去幾天保持低調，並未直接回應。然而，中國各大官媒近期紛紛報道，積極宣傳其成就。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波受訪時說，AI技術已成為全球科技競爭的核心領域，也成為當前中美激烈博弈的關鍵戰場。

他說，DeepSeek的崛起對美國AI產業的核心競爭力構成直接挑戰。這場競爭已超越產品和商業模式的範疇，美國更將它視為國家安全威脅，把競爭上升至國家層面的戰略較量。

他說：「這很可能成為未來AI競爭的新常態。一旦創新產品突然出現，市場格局將受到巨大沖擊，甚至引發國家間的爭議。」

2023年7月6日，中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC）上可以看到 AI（人工智能）標誌。（Reuters）

陳波認為，當前國際AI競爭缺乏明確規則，導致競爭容易偏離法律和公平競爭原則，甚至演變為無序和低效的對抗。

他指出，推動AI產業有序發展，關鍵在於維護公平競爭。如果技術改進的概念無限放大，就如同美國在「美國優先」政策下泛化國家安全概念一樣，最終可能破壞市場公平，阻礙行業創新。

陳波呼籲，國際社會應制定更清晰的競爭規則，避免將技術競爭政治化或與國家安全掛鉤。只有在公平競爭與明確規則的保障下，AI技術才能實現健康發展，造福全人類。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

