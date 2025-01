DeepSeek新塑科技地緣政治　分析：台日韓成美｢算力圍堵｣關鍵盟友

中國AI企業「深度求索」(DeepSeek)發布低成本AI模型,引發市場震動。專家分析,韓半島、日本與台灣的角色將從傳統美國的「抗中地緣政治盟友」,轉變為「AI算力圍堵網」的關鍵成員。相比冷戰時期,美國如今更無法承受在東北亞失去盟友的風險。



受DeepSeek發展影響,美國科技類股1月27日大幅下跌。AI晶片龍頭NVIDIA(中國大陸譯「英偉達」,台灣譯「輝達」)股價暴跌逾16%,納斯達克指數大跌612.46點或3.07%,收19341.84點,費城半導體指數更暴跌488.70點或9.15%,收4853.24點,顯示市場對中國AI發展速度感到震驚。

Deepseek and OpenAI logos are seen in this illustration taken January 27, 2025. (REUTERS)