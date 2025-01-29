DeepSeek新塑科技地緣政治　分析：台日韓成美｢算力圍堵｣關鍵盟友

中國AI企業「深度求索」（DeepSeek）發布低成本AI模型，引發市場震動。專家分析，韓半島、日本與台灣的角色將從傳統美國的「抗中地緣政治盟友」，轉變為「AI算力圍堵網」的關鍵成員。相比冷戰時期，美國如今更無法承受在東北亞失去盟友的風險。



受DeepSeek發展影響，美國科技類股1月27日大幅下跌。AI晶片龍頭NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）股價暴跌逾16%，納斯達克指數大跌612.46點或3.07%，收19341.84點，費城半導體指數更暴跌488.70點或9.15%，收4853.24點，顯示市場對中國AI發展速度感到震驚。

Deepseek and OpenAI logos are seen in this illustration taken January 27, 2025. （REUTERS）

台媒《風傳媒》報道，台灣國科會科技、民主與社會研究中心執行長張智程在臉書（Facebook）發文表示，DeepSeek Shock震驚矽谷、華爾街與華府，將進一步加速中美兩國聚焦於「算力即國力」的AI競爭。他指出，美國特朗普政權的核心基調勢必從傳統的「地理地緣政治」加速轉向「科技地緣政治」。

張智程認為，全球AI霸權競爭才剛開始，雖然DeepSeek的技術突破仍有待驗證與辯論，但長遠來看，AI技術本身並無「喉點」，一方的突破可能很快被其他競爭者趕上。他強調，「AI算力仍是最大的護城河，決定誰能夠持續領先對手並維持霸權地位。」

台日韓成AI算力圍堵網關鍵

張智程進一步指出，過去30年的全球化，已使先進製造業生態系統高度集中於東北亞，這將改變傳統的地緣政治格局。「冷戰時期的第一島鏈，如今將演變為AI算力圍堵網，特別是韓半島、日本與台灣將成為美國科技圍堵戰略中的關鍵盟友。」

2024年6月2日，Nvidia行政總裁黃仁勳在台大體育館發表主題演講，以「AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命」為題。（Reuters）

張智程強調，當地理條件與科技地緣政治條件加乘，比起冷戰時期，美國如今更無法承受在東北亞失去盟友的代價。「如果美國過去輸掉第一島鏈，仍可戰略性撤退至第二島鏈，但今天如果失去東北亞盟友，不僅是失去地理優勢，更是喪失對先進科技製造的掌控，影響AI算力霸權。」

2024年6月2日，Nvidia行政總裁黃仁勳在台灣發表演講，稱Nvidia一切都從台灣開始。（聯合報圖片）

張智程警告，若台灣與韓國的供應鏈轉向華為，而非矽谷，美國將註定失去未來，Pax Americana（美國主導的國際秩序）可能被Pax Sinicana（中國主導的國際秩序）取代。他認為，在科技地緣政治中，台灣的價值不亞於日本與韓國，未來四年若台灣保持政治穩定，將有機會升級為「中等強權」；然而，若內部政治動盪，則可能「粉身碎骨」。

2024年6月2日，Nvidia的行政總裁黃仁勳在台北發表演說，背景一張地圖展示兩岸不同色，台灣媒體指或再惹內地網友不滿。（Youtube＠NVIDIA）

報道指出，隨著DeepSeek的強勢崛起，中美AI競爭進一步升級，東北亞的科技戰略地位也將發生質變。美國是否能穩住台日韓盟友，將成為影響全球AI霸權競爭的重要關鍵。