法航母赴東南亞軍演針對中國？內媒：解放軍不需出動航母就能應對

法國日前派遣唯一的核動力航母戴高樂號（Charles De Gaulle）戰鬥群前往南海，參與多國聯合軍演。外界普遍認為，此舉劍指中國，意圖在印太區域彰顯軍事影響力。然而，內地軍事專家分析，法國此舉雖有政治象徵意義，但其軍事實力有限，解放軍要應對這支航母戰鬥群，甚至無需動用自家航母即可應對。



內媒《騰訊網》報道，這次法軍主導的聯合軍演代號為「拉佩魯茲25」（La Pérouse 25），為期近一個月，地點涵蓋馬六甲海峽、巽他海峽與龍目海峽。除法國海軍外，還有印度、印尼、新加坡、澳洲、加拿大、馬來西亞和美國等國共同參與，規模不小。

戴高樂號是世上唯一一艘非美國擁有的核動力航母。（Getty Images）

法國此次派出的戰鬥群包括戴高樂號核動力航母、福爾班號（Forbin）驅逐艦、普羅旺斯號（Provence）和阿爾薩斯號（Alsace）護衛艦、雅克·舍瓦利埃號（Jacques Chevallier）補給艦及一艘攻擊核潛艇。這對法軍而言已是規模不小的部署，但在內地軍事觀察人士看來，其戰鬥力恐難以與大國海軍抗衡。

分析認為，法國此舉顯然帶有戰略威懾意圖，但對解放軍來說，應對這支航母戰鬥群甚至無需動用航母。報道進一步分析，法軍現行的海空一體戰理論與作戰模式大多模仿美軍，但遠程打擊能力相對較弱。解放軍若動用兩艘055型驅逐艦，在無人機偵察輔助下發射鷹擊-21反艦導彈等武器，即可有效削弱法軍戰鬥力。即使形勢不利，仍可透過轟-6K轟炸機掛載長劍-10或鷹擊-21導彈提供遠程火力支援，確保優勢。

美國的企業號（左上）與法國的戴高樂號並排航行。(圖片來源：Wikimedia Commons）

報道表示，法國此次斥巨資在亞太地區軍演，關鍵因素在於馬六甲海峽、巽他海峽及龍目海峽的戰略地位。這三大海峽被視為中國通往中東、非洲及南太平洋的海上生命線，對解放軍具重要戰略意義。

分析指出，法國此舉與美國「第一島鏈」戰略一致，意圖遏制解放軍向外發展，強化盟友間的軍事合作。不過，內地軍事專家質疑，法國在印太地區影響力有限，該次軍演能否達成美國預期目標仍待觀察。