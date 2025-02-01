Deepseek│胡錫進：一些中國人罵得美國人還難聽　必須說說他們！

中國人工智能企業深度求索（DeepSeek）橫空出世引發全球關注，但也伴隨著爭議，尤其國外科技巨頭和監管機構，在一周內迅速變臉，對於DeepSeek的態度就發生了180度的逆轉。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進1月31日晚表示，對於DeepSeek在美國引來大量爭議和警惕，這些都可以理解，但他有些不舒服的是，看到國內一些人對DeepSeek的質疑乃至憤怒比OpenAI和 Meta團隊要激烈得多。他批評一些國人居然比美國人罵得還難聽，「老胡必須說說他們！」



胡錫進表示，他曾看到國內有人痛斥做不了0-1的中國人去做2-N是 「不要臉 」，DeepSeek的假進步是「水變油」，這些言論讓他有些不舒服，「我就琢磨，這些人的認知和情感是什麽「社會大模型」訓練出來的？如果說他們是對當下中國人原創能力差恨鐵不成鋼，希望我們能夠加快向科技創新的最前沿邁進，那我是接受的。但他們對DeepSeek看上去真的很生氣，我在美國有頭有臉人物的公開發言中都找不到他們那樣的鄙視和詛咒。」

他指，OpenAI雖然指責DeepSeek在訓練與開發自己的模型時使用了OpenAI的技術進行「蒸餾萃取」，但是創始人柯曼（Sam Altman）說DeepSeek R1模型「令人印象深刻」，有新的競爭對手也確實令人振奮。Meta的CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）坦言，DeepSeek做了一些新奇的事情，公司仍在消化DeepSeek的一些成果。另外，Nvidia已經在面向開發者的網站上發布了DeepSeek R1模型，介紹它是「最先進、高效的大型語言模型，在推理、數學和編碼方面表現出色。蘋果CEO庫克（Tim Cook）認為，DeepSeek的人工智能模型代表了「推動效率的創新」。艾司摩爾（ASML）總裁富凱（Christophe Fouquet）稱，DeepSeek推出高效 AI 模型是個好消息，有助於降低AI應用成本。

胡錫進續指，在上述這些讚揚的對比下，一些國人自己近乎惡毒地攻擊DeepSeek成就，他總是覺得這些不是反思，更像是那些人有些變態心理的折射。「老胡從一開始就認，DeepSeek的綜合成就和實力比不上OpenAI，但是DeepSeek成了一支出其不意的輕騎兵，在AI戰場上刮起來一股旋風，這也是不爭的事實。中國的各路AI勇士們應當說打得不錯，滿足了中國社會的應用需求，也打下了中國AI研究的基礎盤。對DeepSeek和中國其他AI團隊都不應求全責備，更不能學著一些美國精英的腔調站在所謂道義高地上，指手畫腳，質疑『剽竊』。」

DeepSeek橫空出世引發全球關注。(Getty Images）

胡錫進進一步表示，中國的經濟社會總水平本來就與美國有差距，學習和進步又受到不公平的特殊限制和阻撓。中國的研發團隊從來就使用不了美國和西方的一流技術資源，即使使用了，也會被後續截斷、封鎖。也就是說，中國研發團隊除了技術路線選擇的風險和市場風險，還多一層非常現實的地緣政治風險。華為在5G技術領域實現難得的真正創新，但是迅速遭到美國方面的芯片絞殺和由它動員起來的西方市場絞殺，華為的例子是中國科技公司特殊艱辛的縮影。

說到人工智能，OpenAI是生成式大語言模型的首創者，但它只是打開了一個切口，迅速有眾多科技公司加入進來擴大開拓面，許多家中國公司和Meta、谷歌、xAI等一起激烈競爭，這是中國人的決不低人一等的基本權利。然而在這當中，中國公司卻被美國政府剝奪了先進GPU晶片的使用權，這種剝奪毫無國際法依據，在國際道義上更是可恥的。「我很納悶，那些國人為何不去痛斥美國政府的做法，反而要去嘲笑中國科技公司在如此逆境中的艱難進發和百折不回呢？」

胡錫進認為，DeepSeek進入大語言模型這一熾熱戰場，它獲得GPU晶片困難的先天不足與其他中國公司一樣，它逆水行舟，卻劃出比順手行舟者快很多的驚人速度，搶先到達一個關鍵的計分點，在震動全世界的同時，也沉重打擊了對華封鎖者的氣焰，「這難道不很值得我們中國人高興嗎？」而一些人跟著美國人一起質疑DeepSeek使用晶片的來路，叫嚷它使用了「蒸餾術」，侵犯了OpenAI的知識產權，這種只有被洗腦後才會有的較勁和憤慨看得他真是痛心，他很驚嘆美國軟實力形成的價值觀滲透是多麽厲害。

最後，胡錫進強調，作為一個中國人，他認為美國在半導體領域對中國公司實施嚴厲封鎖，從根本上破壞、踐踏了市場道德和規範，顛倒了國際道義，中國公司有權利在美國管轄之外採取各種方式積累自身實力，實現各自的突破。「我們的科技總水平不如美國，但是所有中國公司努力前進，並不斷提升國家科技的總水平，這個目標是崇高且神聖的，我們與壓制這個目標的力量博弈、鬥爭，是光明與黑暗的較量，是正與邪的鬥爭。」