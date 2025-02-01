深度求索（DeepSeek）推出的AI模型引發資安疑慮，台灣數發部今天表示「DeepSeek AI服務為中國產品，運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬危害國家資通安全產品」，台數發部稱，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。



中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

台灣數位發展部1月31日表示，依行政院及所屬機關或機構使用生成式AI參考指引，業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關或機構同意公開的資訊，亦不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務或個人資料的問題。

台灣數發部稱，此舉是為防範公務機關內部資訊在無法有效監管情況下外流並構成危害風險。

台灣此前針對DeepSeek討論重點集中在言論審查

據了解，此前有外媒指出，DeepSeek有自我審查機制並迴避中國入侵台灣、天安門事件等議題。

台灣首任數位發展部部長唐鳳28日晚間在Threads上表示「在本機離線使用的lmstudio.ai環境裡，如果遇到言論管制的題目，只要用⌘U先輸入思考過程和回答的前綴，再用→繼續生成回答，就可以繞過了」，稱此舉可以讓DeepSeek回答六四天安門事件的話題，許多台媒則以「唐鳳成功破解」為題報道。

舊金山 AI 公司 Positron 共同創辦人Barrett Woodside此前受訪層表示，DeepSeek目前唯一的缺點或許就是仍受制於中國不成熟的審查制度，但他也提到，因開源模型可修改代碼，這其實可以在開發人員自由修改之下移除這項限制。