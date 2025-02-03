全球首次　中國科學家發現太空合聲：深入研究為太空探索保駕護航

北京航空航天大學（北航）的科研團隊日前發布最新研究成果，在世界上首次發現距離地球16萬公里處遙遠太空的「太空合聲」，並發現全新的合聲波產生機制。通過深入研究「太空合聲」，為人類探索太空的路上保駕護航。



《央視新聞》報道，「太空合聲」學名為合聲波，是一種電磁波，傳統觀點認為它的產生與地球磁場有關，若將地球磁場的磁力線想象為兩端固定在地球南北磁極區的琴弦，當太陽風的能量到達地球時，與地球磁場相互作用，就會激發出頻率特徵類似於清晨鳥兒齊鳴合奏聲的電磁波。

中國科學院院士、北京航空航天大學空間與地球科學學院院長曹晉濱介紹，「太空合聲」是空間中一種低頻的電磁波，頻率可以從一百赫茲到幾千赫茲。

中國科學院院士、北京航空航天大學空間與地球科學學院院長曹晉濱。（央視）

20世紀50年代以來，全球與空間探索有關的科學家對合聲波進行大量觀測研究，認為合聲波主要發生在近地空間的地球偶極磁場區域。

北航科研團隊利用一個科學探測器數年收集的海量數據，首次發現距離地球16萬公里處的合聲波，同時還發現全新的合聲波產生機制，突破全球科學界延續70多年的傳統認知。

專家介紹，合聲波作為地球和行星空間等離子體中幅值最強的電磁波動之一，具有能夠將電子加速到接近光速的能量，且只需要很短的空間尺度就能加速。一旦被加速，這些高能電子就會變成「殺手電子」，嚴重危害航天器穩定運行和航天員健康安全，「甚至有時候可能是致命性的」。

合聲波具有能夠將電子加速到接近光速的能量，一旦被加速，這些高能電子就會變成「殺手電子」。（央視）

合聲波具有能夠將電子加速到接近光速的能量，一旦被加速，這些高能電子就會變成「殺手電子」。（央視）

北航科研團隊通過觀測，證實合聲波不僅在近地空間存在，在遠離地球的非偶極磁場區域同樣也能存在的理論依據。惟時至今日，科學界仍未能全面掌握合聲波的產生和傳播機制。

合聲波產生的高能粒子會形成壯觀的極光，但同時對航天器、人造衛星、航天發射、載人航天等帶來巨大威脅，全球所有航天大國的空間天氣預測系統都將合聲波列為重要內容。

合聲波產生的高能粒子會形成極光。圖為2025年1月1日夜晚，黑龍江齊齊哈爾市的極光。（新華社）

2024年10月11日，新西蘭南島昆斯敦（皇后鎮，Queenstown）的極光。（新華社）

曹晉濱介紹，通過研究合聲波是如何產生，如何加速高能電子，就可以提前預報高能電子輻射帶的演化，減免對衛星的損害。

相關研究成果已在國際知名學術期刊《自然》（Nature）上發表。