大S流感猝逝各界震驚　外媒跟進報道：擁有豐富作品的巨星

女星大S（徐熙媛）農曆年節期間赴日本旅遊，因為得了流感併發肺炎過世，享年48歲，消息讓各界震驚，她以《流星花園》成名，在亞洲收穫許多粉絲。



《英國廣播公司》（BBC）、《美國有線電視新聞網》印尼頻道與《南華早報》（South China Morning Post，SCMP）等外媒都跟進報導，《美國有線電視新聞網》印尼頻道稱她是「華語最知名明星之一」。



《BBC》以「因《流星花園》成名的台灣明星徐熙媛辭世」（Taiwanese star Barbie Hsu of Meteor Garden fame dies）為題，文中指出「徐熙媛是華語流行圈內最知名的其中一位女歌手，最有名的是主演2001年的電視劇《流星花園》，該劇被翻拍成多個外語版本，使她成為菲律賓、印尼與泰國的巨星」。

當年言承旭憑《流星花園》紅爆亞洲。（劇照）

《SCMP》與新加坡《海峽時報》（The Straits Times）以「台灣女星徐熙媛因肺炎離世」、「台灣明星徐熙媛在日本因得流感死亡」為題，指出在淡出螢光幕前，大S在1990年代與妹妹小S共組女團「S.O.S」出道，是一位擁有豐富作品的巨星。